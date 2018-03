První mrtvý chodec. Američanku zabilo samořízené auto Uberu

Automobil byl podle The New York Times v okamžik nehody v autonomním módu, za volantem však seděl řidič, který měl jízdu stroje kontrolovat. Incident se stal v noci na neděli nebo v noci na pondělí - to podle amerického listu není z policejní zprávy jasné.

Identita ženy nebyla zveřejněna. „Byla převezena do mísní nemocnice, kde zraněním podlehla,“ uvedla místní policie.

Společnost Uber oznámila, že s místními úřady plně spolupracuje a pozastavila testy svých samořízených aut v Tempe, Pittsburghu, San Francisku a Torontu.

Uber se loni v listopadu dohodl se švédskou společností Volvo na nákupu až 24 tisíc osobních vozů SUV XC90 s autonomním řízením. Alternativní taxislužba si tak chce vybudovat vlastní flotilu aut. Prototyp automobilu se už v USA testuje přes rok, pro případ nutnosti však jako záloha sedí na předním sedadle řidič. V budoucnu by se vůz měl obejít bez něho.

Smrtelnou nehodu způsobila i samořízená Tesla

První smrtelnou nehodu v samořídícím módu už za sebou mají automobily Tesla. V květnu 2016 sedan na elektrický pohon Model S narazil do nákladního vozu, řidič Tesly zahynul. Vyšetřování ukázalo, že elektroauto jelo příliš rychle.

Experti upozorňují, že testování samořízených aut se nyní rozmáhá po celém světě, a nehod proto bude přibývat. „S autonomními auty jsme nyní ve fázi, kdy se stále učíme, jak dobré vlastně jsou. Když vypustíte novou technologii tak vždy nastane celá řada neočekávatelných situací,“ řekl agentuře Bloomberg odborník na nové technologie Arun Sundararajan.