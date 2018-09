Vozy s lebkou za sedm milionů. Policie při zásahu ukázala speciální auta

Dva speciální vozy má momentálně k dispozici Útvar rychlého nasazení (URNA), další zásahová jednotka Jihomoravského kraje a jeden moravskoslezští policisté. „Konkrétně se jedná o auta Toyota Hilux s plošinou a Toyota Tundra,“ řekla mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.



„Ten zvláštní prvek, který se na automobilu nachází, se označuje jako útočná rampa,“ uvedl pro iDNES.cz Visingr. „Kromě vozů Toyota se ve světě instalují i na jiná auta, jsou známy například montáže na vozech značek Land Rover, Chevrolet, Mercedes-Benz G nebo GAZ Tigr,“ doplnil.

Policisté auta používají ke vstupování do vyšších pater budov, k překonání vysokého oplocení, evakuaci zraněných lidí či pro taktické vstupy - tedy třeba záchranu rukojmích. Podle Visingra je dalším možným použitím vozů i průnik do obsazeného vlaku či letadla. „V takových situacích je to nesmírně užitečná věc,“ tvrdí Visingr.

Jedná se podle něj o častou výbavu různých zvláštních protiteroristických, zásahových a podobných policejních a bezpečnostních útvarů. „Samozřejmě nejde o něco, co by se zpravidla nakupovalo ve velkých počtech, protože se to využije pouze při specifických příležitostech,“ doplnil.



Krom toho to není levná záležitost. URNA pořídila dvě auta za 14,5 milionu korun před třemi lety, spolufinancovala je z Programu švýcarsko-české spolupráce. „Součástí vozidel je výstražné a rozhlasové zařízení a kamerový systém, který dokáže přenést obraz bezdrátově do velitelského vozidla,“ uvedla tehdy policie.

Jak dodala na dotaz iDNES.cz policejní mluvčí, lebky, které jsou vyobrazeny na krytu přední masky vozů, jsou znakem výrobce speciálních plošin, které jsou k autům přidělané.

Auta s výsuvnou taktickou plošinou využili policisté i při největší simulaci protiteroristického zásahu zvaném Démon 2018, která proběhla v úterý 11. září v Kongresovém centru (informovali jsme zde).

„Při tomto zásahu jsme použili nájezdové plošiny, které umožnily policistům rychlý přechod z nájezdu do pěšího pohybu po budově,“ popsal využití vozů při akci ředitel URNA Libor Lochman, který cvičení organizoval.

Speciální lana a odstřelovací systémy

Pro protiteroristický tým byl však zásah příležitostí otestovat v akci i další vybavení, které se běžně tolik nepoužívá. „Nasadili jsme speciální lana pro takzvané rychlé slanění na budovu. Taky jsme využili pozorovací a odstřelovací systémy, které umožnily předávání aktuálních informací a precizní eliminaci pachatelů, kteří přímou střelbou ohrožovali zasahující policisty,“ popsal Lochman, který cvičení organizoval.

URNA a zásahové jednotky při cvičení připravovaly hlavní varianty útoku, prováděly samotný zákrok a osvobodily rukojmí. Speciální pořádková jednotka evakuovala osvobozené rukojmí z venkovního prostoru budovy do bezpečí a Letecká služba zase zajišťovala leteckou podporu, především při přesunu zásahových týmů na střechu Kongresového centra.

K závažným komplikacím při zákroku podle Lochmana nedošlo, drobné potíže se však vyskytly. „Měli jsme problém s komunikací a spojením, což bylo z větší části zapříčiněno konstrukcí budovy, ve které se akce odehrávala (železobeton), ale nakonec se podařilo veškeré problémy odstranit a najít úspěšné řešení,“ popsal Lochman.



„Pokud vše shrneme, tak můžeme konstatovat, že finální úspěch celého zákroku byl složen z jednotlivých dílčích činností všech složek, které se na této akci podílely,“ dodal šéf Útvaru rychlého nasazení Lochman.