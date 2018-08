Revoluce v kufru auta. Ministerstvo chystá změny v povinné výbavě

Prasklou žárovku si v novějších autech sám vymění jen málokdo, přesto ji s sebou každý řidič musí povinně vozit. Jinak mu hrozí pokuta. To by se od podzimu mělo změnit.

„Vozit tyto součástky povinně v autě je zbytečné, u nových aut řidiči stejně nechávají výměnu světel na servisu,“ vyjádřil se k tomu ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

MF DNES oslovila několik dopravních expertů. Shodují se, že jde o krok správným směrem. „Povinnost vozit náhradní žárovky a pojistky v řadě evropských zemích už zrušili nebo ji ani nikdy nezavedli. Výměna žárovky v hlavním světlometu nebo v zadních světlech bývá oříškem i pro zkušené mechaniky,“ míní expert z Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský. „A co se týče autolékárniček, vždy jsem říkal, že s sebou vozíme malou polní nemocnici,“ dodává.

To, co odborníci tvrdí léta, nyní uznává i ministerstvo dopravy. Pokud vláda změny schválí, z lékárniček zmizí plastová rouška, náplast s polštářkem nebo trojcípý šátek. „Pro okamžitou první pomoc to není podle nás ani ministerstva zdravotnictví potřeba,“ říká Ťok.

Podle Budského je záplava zdravotnického materiálu v současné lékárničce spíš na škodu. Člověk, který se snaží pomoci oběti nehody, si nemusí být jistý tím, co použít. A tak se stává, že raději nepoužije nic.

Ulevit chce ministerstvo dopravy i peněžence řidičů. Napříště už by nemuseli lékárničku měnit ve chvíli, kdy například u jednoho z obvazů vyprší minimální trvanlivost. Dosud kvůli tomu řidiči často vyhazovali celou nepoužitou lékárničku.

„Proti omezení lékárničky a tomu, aby ji bylo možné používat i po datu uvedeném na obalu, nemá žádné námitky ani Ondřej Franěk, primář pražské záchranky. „Samozřejmě za předpokladu, že obaly zejména u obvazového materiálu nebudou zjevně poškozené,“ podotýká Franěk.

Bez rezervního kola

Součástí povinné výbavy už by nemuselo být ani rezervní kolo a nářadí potřebné pro jeho výměnu, jako je ruční zvedák a klíč na matice kol. Platit by to mělo pro auta osazená pneumatikami, jež umožňují po defektu nouzové dojetí nebo jsou vybaveny prostředky pro opravu poškozené pneumatiky. Typicky se jedná o gely nebo spreje, které pneumatiku zalepí, takže automobil dojede do servisu.

Od povinnosti vozit s sebou náhradní pneumatiku a hever by měli být do budoucna osvobozeni i řidiči, kteří si platí asistenční službu zajišťující v Česku výměnu nebo opravu pneumatik. „Asistenční služby jsou dnes velmi rozšířené a mělo by být na dobrovolném rozhodnutí každého řidiče, jestli si ji zajistí, nebo si bude náhradní pneumatiku u sebe vozit,“ komentuje novinku předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO).

Návrh vyhlášky jde nyní do připomínkového řízení, pak jej bude projednávat Legislativní rada vlády.

„Je proto možné, že ještě dozná nějakých dílčích změn,“ upozornil Jakub Stadler z ministerstva dopravy. Co s určitostí součástí povinné výbavy zůstane, je reflexní vesta pro řidiče a výstražný trojúhelník. Mezi experty se vede i debata, jestli do ní nezařadit také hasicí přístroj, záchranáři by nefunkční nůžky v lékárničce rádi nahradili nástrojem, kterým by se dal přeříznout bezpečnostní pás v autě, a přidali by ještě nástroj na rozbití skla.

„Řešili jsme především odstranění dnes již nepotřebných součástí povinné výbavy,“ říká Stadler. Nahrazovat je jinými ministerstvo nechce, i když je motoristům vozit doporučuje. „Na zvážení každého motoristy například je, zda s sebou chce vozit tažné lano nebo nástroj na přeříznutí bezpečnostního pásu,“ doplnil Stadler.