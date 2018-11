Australský soud posvětil vznik největší mediální společnosti v zemi

Fúzi schválili minulý týden akcionáři Fairfaxu, ale bývalý šéf firmy Domain, v níž má Fairfax většinový podíl, Antony Catalano se snažil spojení odvrátit nabídkou na koupi 19,9 procenta akcií Fairfaxu. Firma mu ale neumožnila předložit návrh akcionářům, což Catalano napadl u soudu. Ten fúzi schválil.

Nově vzniklá firma začne obchodovat na australské akciové burze 10. prosince.

V jejím čele stane šéf televize Nine Hugh Marks a jeho firma bude mít na nové Nine podíl 51,1 procenta, zbývajících 48,9 procenta budou vlastnit akcionáři Fairfaxu.

Fúzi umožnila loňská změna australských zákonů regulujících vlastnictví mediálních společností. Ta odstranila zákaz souběžného vlastnictví novinových, rozhlasových a televizních aktivit.

Vydavatelství Fairfax je součástí australského života 177 let. Vydává mimo jiné tituly Sydney Morning Herald a Australian Financial Review. Stejně jako jiní vydavatelé novin po celém světě se i Fairfax dostal v posledních letech do finančních problémů kvůli poklesu příjmů. Firma se v důsledku fúze vzdá jména svého zakladatele Johna Fairfaxe.