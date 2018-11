Místo školy protivládní protest. Australští žáci vyšli do ulic kvůli klimatu

V Sydney na jihovýchodním pobřeží demonstrovalo kolem 5000 studentů. Přidali se k nim i někteří učitelé a rodiče. Společně se v době oběda shromáždili v obchodní čtvrti a skandovali požadavek na demisi premiéra Scotta Morrisona.

„Tato stávka je jen rozšířením našeho učení, které překračuje rámec školy,“ prohlásila Nosrat Farehaová z dívčí střední školy, která k davu řečnila. Mládež požadovala hlavně přechod na obnovitelné zdroje energie. „Už jsme mohli mít sluneční energii, přesto stále používáme uhlí,“ postěžovala si desetiletá Ella, kterou citoval list The Sydney Morning Herald.

Podobné protesty zažilo i Melbourne a kolem 20 dalších měst. Podle organizátorů se studentské stávky zúčastnilo celkem 15 000 žáků. V metropoli Canbeře se demonstrovalo na začátku týdne, připomněla agentura Reuters.

Morrison uvedl, že země potřebuje „víc učení ve školách a méně aktivismu“. Ministr pro nerostné zdroje Matt Canavan dospívajícím vzkázal, že by se měli radši ve třídách učit, jak budovat doly a těžit ropu a plyn. Pokud budou místo toho protestovat, naučí se podle něj maximálně to, jak se zařadit do fronty na dávky v nezaměstnanosti.



Austrálie je hodně závislá na uhelných elektrárnách a v emisích uhlíku na obyvatele patří k největším světovým znečišťovatelům.

Morrisonova vláda počátkem letošního roku oslabila závazky Austrálie vůči pařížské klimatické dohodě. Globální smlouva uzavřená před třemi lety chce omezit emise skleníkových plynů, aby se zpomalilo zvyšování teploty na Zemi. Od dohody loni odstoupily Spojené státy.

Australské protesty se inspirují příkladem 15leté Švédky Grety Thunbergové. Ta v září v předvolební době chodila místo do školy před parlament, aby přiměla politiky i veřejnost brát vážně ekologické problémy.