K australským břehům pronikla loď s uprchlíky. Ti se teď skrývají v pralese

Loď přistála ve státě Queensland v oblasti tropického deštného pralesa, kde uvízla na mělčině. V oblasti jsou údajně vody plné krokodýlů. Žijí tam také jedovatí hadi a spousta bodavého hmyzu. Místní starostka Julia Leuová televizi ABC řekla, že cestující z lodi „se vystavují nebezpečí v lokalitě obývané krokodýly“.

Není jasné, kolik uprchlíků se v pralese skrývá. Odhaduje se, že jich může být více než dvacet. Jedná se pravděpodobně o Vietnamce. Ukrývají se patrně v mangrovových porostech severně od města Cairns.

Ztroskotané lodi si všiml v neděli ráno David Pattesron, který pracuje jako turistický průvodce v oblasti. Místní obyvatelé údajně spatřili, jak skupina lidí ztroskotanou loď opouští a plave ke břehu. Spatřil je také jeden místní obyvatel, když přebíhali přes silnici.

Jedná se o první případ za více než čtyři roky, kdy se podařilo nějakému plavidlu dostat se tak blízko k australské pevnině. „Je to první případ za více než 1 400 dní,“ prohlásil ministr vnitra Peter Dutton. „Jakmile budeme znát okolnosti případu, budeme spolupracovat s příslušnými organizacemi, abychom mohli tyto lidi vrátit do země jejich původu,“ dodal.

Austrálie uplatňuje přísnou migrační politiku

Minulý rok v srpnu se stal podobný případ. Australané tehdy zadrželi šest Číňanů a jejich převaděče z Papuy Nové Guiney na ostrově Saibai. Ten leží pouze několik kilometrů jižně od pobřeží Papuy Nové Guiney, ale je součástí australského Queenslandu. Od australské pevniny je však ostrov vzdálený 150 kilometrů.

Australské vojenské námořnictvo zastavuje lodě s běženci na moři a vrací je zpět. Ani uprchlíkům, kteří doplují až k australským břehům, australské úřady neumožní, aby se v zemi usadili a posílají je do internačních táborů mimo území Austrálie. Tyto tábory opakovaně kritizují lidskoprávní organizace.

Podle ministra zahraničí Steva Cioba by měly australské bezpečnostní složky migranty zadržet a odeslat například na ostrov Nauru, kde úřady shromažďují uprchlíky, kteří míří do Austrálie. „Tito lidé by neměli zůstat v Austrálii,“ uvedl k případu Cioba.



Austrálie zahájila nekompromisní migrační politiku v roce 2013. Předtím mířily prakticky denně k australským břehům lodě s běženci z Blízkého východu, Afriky či Asie. Vyplouvaly hlavně z indonéských přístavů.