VIDEO: Australanka vyndala ze svého grilu dvě krajty holýma rukama

Morganová žila celý život na farmě a hadů se proto podle svých slov nezalekla. „Zamávala jsem jim a popřála jim hezký zbytek života,“ řekla Morganová podle místních médií, když hady v plastové bedně odnášeli.



S odchytem obou kraj ženě pomohl její vnuk Marc Wright, který byl zjevně vyděšený. Když se plastovou krabici konečně podařilo uzavřít, na všech přítomných byla znát úleva. Podle autora videa, Jacksona Wrighta, zahlédli jednoho z hadů na zahradě už předchozího dne. Druhý den však v grilu objevili hned dva.

Krajta většinou roste do délky pěti až sedmi metrů a běžně se vyskytuje v Asii, Africe či právě v Austrálii. Patří do skupiny škrtičů a nejčastěji se živí malými zvířaty. Nález těchto hadů v australských domácnostech není ničím neobvyklým, zvířata se do lidských obydlí často vydávají hledat vodu nebo úkryt.