Australská dívenka z reklamy spáchala sebevraždu kvůli šikaně

Důvodem dívčina činu měly být nenávistné vzkazy na sociálních sítích. Její otec Tick Everett na Facebooku vyzval ke zvýšení povědomí o šikaně, zjistil server BBC. V emotivním příspěvku žádné podrobnosti ohledně šikany neuvedl, jen napsal, že dívka chtěla „uniknout zlu na tomhle světě.“ Pozornost věnovaná smrti jeho dcery má zabránit opakovaní podobných případů.

Ty, kteří Amy šikanovali, otec vybídl, ať přijdou na její pohřeb, aby viděli „naprostou zkázu, kterou způsobili“. „Jestli si tohle přečtou ti, kteří považovali neustálé šikanování a trápení za vtip a cítili se díky tomu nadřazeně, ať prosím přijdou,“ napsal.

Rodina v prohlášení pro média popisuje Dolly jako „nejlaskavější starostlivou duši“. „Vždycky se starala o zvířata, menší děti, jiné děti ve škole, které neměly takové štěstí jako ona.“ Zároveň rodina poskytla dívčinu nedávnou kresbu, na níž je prohnutá hubená žena a slova: „Promluv, i když se ti třese hlas“.

K boji proti jakékoli šikaně vyzvala i firma Akubra, jejíž klobouky jsou jedním ze symbolů australského života. Nosil je například filmový Krokodýl Dundee. „Dolly mohla být dcerou, sestrou, přítelkyní kohokoli,“ poznamenala Akubra na Facebooku. K události se na Twitteru vyjádřil také bývalý premiér Austrálie Kevin Rudd, označil ji za tragédii.

Pětina australských dětí uvádí, že se v minulém roce stala obětí šikany. Obecná sebevražednost v Austrálii klesá, ve věkové skupině 15 až 24 let ale v posledních letech stoupá.



