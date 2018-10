Austrálie možná napodobí USA, navrhuje přesunutí ambasády v Izraeli

14:38 , aktualizováno 14:38

Austrálie zvažuje přesun své ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Stala by se tak po USA další zemí, jež uznává za metropoli židovského státu město, na které si vedle Izraelců činí nárok i Palestinci. Podle tamní opozice je to pouze plán vládní strany, jak uspět v doplňovacích parlamentních volbách.