Aukční síň chtěla dražit slavný komiks, Saudkovým má zaplatit milion

Měla to být velká událost. V únoru 2014 chtěla aukční síň 1. Art Consulting nabídnout v dražbě 131 originálních listů legendárního komiksu Káji Saudka Muriel a andělé za vyvolávací cenu 5,9 milionu korun. Krátce před aukcí však dílo na základě trestního oznámení kreslířovy rodiny zabavila policie.

Saudkova manželka Hana je přesvědčená, že jejímu muži před lety kresby někdo ukradl. Podle jiné verze potřeboval umělec v minulosti půjčit několik tisíc korun a svoje dílo dal do zástavy. Protože půjčku nevrátil, zůstalo věřiteli.

Komiks v každém případě několikrát změnil majitele. Nyní patří člověku, který v Praze vlastní designovou restauraci. To on nabídl Saudkovy kresby do dražby.

Policie v souvislosti se zabaveným komiksem nic nezákonného nezjistila. „Nepodařilo se prokázat, že by došlo k jakémukoliv trestnému činu. Věc nešlo vyřešit jinak než jejím odložením,“ sdělil v červenci 2014 policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Komiks Muriel a andělé - jeden z grafických listů

V říjnu téhož roku podal Kája Saudek, ležící už několik let v kómatu v nemocnici, prostřednictvím své opatrovnice – manželky Hany – žalobu na aukční dům, který chtěl originální grafické listy dražit.

Firma totiž před aukcí vydala katalog, v němž vůbec poprvé zveřejnila kompletní komiks i s poznámkami autora na okrajích listů. Saudek (a později jeho dědicové) v žalobě tvrdil, že na to aukční síň neměla právo a prodejem katalogu se bezdůvodně obohatila.

Rarita pro sběratele

Společnost 1. Art Consulting argumentuje, že vydání aukčního katalogu je zcela běžnou záležitostí. Považovala za nutné, aby se každý mohl před dražbou seznámit s tím, v jakém stavu jsou nabízené kresby. Od toho se mohl odvíjet případný zájem lidí o koupi díla.

Obálka katalogu k aukci komiksu Muriel a andělé

Aukční dům nechal vytisknout celkem tisíc kusů katalogu. Podle zjištění soudu byly k dostání na pražské a brněnské pobočce firmy za 300 korun.

„Katalogy rozesíláme našim klientům zdarma. Možná přišlo dvacet, třicet lidí z ulice, kteří za něj u nás zaplatili,“ řekl iDNES.cz jednatel aukční síně Jiří Rybář.

Mimochodem – podnikatel žádal (zatím neúspěšně) od státu za zmařenou aukci odškodnění ve výši kolem 400 tisíc korun. Policisté podle něj neměli k zabavení komiksu ani katalogů potřebné dokumenty. Rybář jim přesto všechno, pro co si přišli, z dobré vůle vydal. Zpětně to považuje za chybu.

K zájemcům se nakonec dostalo zhruba 470 kusů katalogu, zbývající část zajistila policie spolu s komiksem. Katalog se následně prodával z druhé ruky mezi sběrateli za dva tisíce korun, někteří ho dokonce nabízeli v internetové aukci za pět tisíc.

Kája Saudek Narodil se 13. května 1935 v Praze.

Nejdůležitější tvůrce českého komiksu, první a na dlouhou dobu jediný tuzemský autor tohoto žánru, jehož význam a vliv překročily hranice našeho státu.

První komiks otiskl v roce 1966 v týdeníku Student, následně přispíval do časopisů Pop Music Expres (Honza Hrom) , Čtení pod lavicí (Pepík Hipík) , Mladý svět (Lips Tullian) nebo Technické noviny (Tieň na hranici času) .

, Čtení pod lavicí , Mladý svět nebo Technické noviny . Kreslené příběhy tvořil i pro Německo, Jugoslávii nebo Polsko.

V 80. letech vydával komiksové sešity pod hlavičkou České speleologické společnosti.

Navrhl desítky filmových plakátů a jako výtvarník se podílel na filmech Kdo chce zabít Jessii? a Čtyři vraždy stačí, drahoušku.



V 90. letech spolupracoval s tvůrci komiksového magazínu Kometa, kreslil i pro časopis Nei Report.

Od roku 2006 ležel v kómatu v Motolské nemocnici, zemřel 25. 6. 2015. zdroj: Muriel a andělé (Albatros Media, 2014), Wikipedie



Saudkova rodina se cítí vydáním těchto výtisků poškozena a domáhá se finanční satisfakce. Svůj nárok opírá mimo jiné o prohlášení šéfů nakladatelství Albatros Media.

Ti u soudu vypověděli, že chtěli komiks vydat nejen v běžné, ale také v exkluzivní sběratelské edici – právě s poznámkami, které si Kája Saudek napsal tužkou na jednotlivé archy papíru. Skeny grafických listů mělo nakladatelství k dispozici.

Za poskytnutí licence nabídli Saudkově manželce Haně předběžně částku 800 tisíc korun. Když však zjistili, že komiks v této podobě vydala aukční síň, záměru se vzdali.

Katalog, nebo kniha?

Soud se zabýval tím, že z obálky sporné publikace není na první pohled zřejmé, o co jde. Zda o aukční katalog, nebo o klasické vydání komiksové knížky.

„Dobře, na titulce nebylo napsáno 'aukční katalog', to je fakt. Ale bylo to hned na další straně. Bylo tam uvedeno všechno – aukční řád, údaje o dražbě, vyvolávací ceny. Nechtěli jsme tu úvodní stranu kazit,“ vysvětluje dražebník Rybář.

Také znalec Karel Míšek z ústecké Univerzity J. E. Purkyně je přesvědčen, že šlo o běžný aukční katalog. „Ze strany aukční síně byla rozhodně maximální snaha vyhnout se něčemu, co by se dalo nazvat knižním vydáním,“ sdělil iDNES.cz profesor Míšek.

Samosoudkyně Petra Flídrová je však přesvědčena o tom, že lidé mohli katalog s knihou zaměnit.

„Ve spojení se zjištěním, že držitelé katalogu ho nabízeli k prodeji prostřednictvím internetu za částku kolem 2 000 Kč, soud uzavírá, že dílo Karla Saudka nebylo užito v rozsahu nezbytném pro propagaci akce pořádané žalovanou a došlo k zásahu do autorských práv,“ napsala soudkyně do rozsudku, který autor článku získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Katalogy k aukci komiksu Muriel a andělé (7. 2. 2014)

Žalobci mají být podle Flídrové odškodněni. Z rozhodnutí vyplývá, že kreslířovi dědicové mohli dostat ze zákona jako satisfakci dvojnásobek ceny licence, tedy 1,6 milionu korun. Žalobou se domáhali milionu. „Soud dospěl k závěru, že nárok na zaplacení částky 1 000 000 Kč je důvodný,“ uvedla soudkyně.

„Jsme rádi, že soud přijal celou naši argumentaci v této věci, ale hlavně, že se postavil proti bezuzdnému zneužívání autorských práv rodiny Káji Saudka. Rozsudek velmi vítáme,“ komentoval pro iDNES.cz rozhodnutí soudu advokát Saudkových Tomáš Nielsen.

Majitel aukčního domu Jiří Rybář

Aukční síň musí do jednoho měsíce od právní moci rozsudku „zničit všechny rozmnoženiny autorského díla Muriel a andělé, které má v držení“. Týká se to především stovek aukčních katalogů, které policie firmě vrátila. Zatím ovšem verdikt pravomocný není a hned tak nebude. Aukční síň totiž podala odvolání. „Rozhodnutí mě překvapilo. Počítali jsme s tím, že soud žalobu zamítne. Věřím, že výsledek zvrátíme,“ nevzdává se Jiří Rybář.

Komiks kdysi někdo ukradl, je přesvědčena žena Káji Saudka (červen 2017):