Ateismus vládne evropské mládeži. A Češi znovu vedou, říká průzkum

19:10 , aktualizováno 19:10

Češi opět potvrdili svou pověst největších ateistů v Evropě. Podle průzkumu, který zveřejnil britský deník The Guardian, nevěří v žádného Boha 91 procent Čechů ve věku od 16 do 29 let. Stejně tak většina z nich vůbec nechodí do kostela ani se nemodlí. Nevěřící mládež převládá ve dvanácti z jedenadvaceti evropských zemí, kromě Česka i v Estonsku a Švédsku.