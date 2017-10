Archeologové objevili unikátní astroláb, navigoval s ním i Vasco da Gama

Cenný artefakt archeologové našli v útrobách lodi Esmeralda. „Bylo to určité privilegium, že jsme zrovna my našli něco tak historicky cenného. Je to nález, který budou studovat historikové a zcela jistě zaplní mezery v našich dějinách,“ sdělil serveru BBC David Mearns z týmu Blue Water Recovery, který vedl archeologické práce.

Astroláb i dalších bezmála tři tisíce dalších artefaktů Mearns objevil už v roce 2014, v následujících letech je archeologové vyzvedávali. Z historického hlediska byl nejcennější právě malý navigační přístroj. V průměru má 17,5 centimetru a je tlustý pouhé dva milimetry.

„Hned mi bylo jasné, že se jedná o důležitý nález. Na astrolábu byly dva emblémy. Jeden jsem poznal hned. Byl to portugalský erb. Druhý jsme identifikovali až později. Jde o znak Manuela I. Portugalského, tehdejšího portugalského krále,“ popisuje Mearns.

Laboratorní analýza

Archeologové už po vyzvednutí odhadovali, že se jedná o astroláb. Mátlo je však, že na sobě neměl žádné navigační značky. Ty objevily až vědci z univerzity v britském Warwicku.

Laserové skenování odhalilo, že se na obvodu disku nachází značky přesně po pěti úhlových stupních. Pomocí nich námořníci měřili polohu Slunce a měli tak hrubou představu o směru plavby.

Astroláby jsou velmi vzácnými historickými předměty. Dosud jich archeologové objevili pouze 108. Poslední nález je unikátní i kvůli svému stáří. „Víme, že musel být vyroben před rokem 1502, protože tehdy loď vyplula z Portugalska. Manuel I. se zároveň na trůn dostal až v roce 1495, dříve by se jeho znak na astrolábu objevit nemohl. Přesný rok výroby tedy určit nedokážeme, ale zcela jistě astroláb pochází z období 1495 až 1502,“ vysvětlil Mearns.

Podívejte se, jak pracovali archeologové u vraku lodi Esmeralda: