Češi si v Astaně oblékli „boratovské“ plavky, skončili ve vazbě

Šest Čechů se i přes sníh a studené počasí vysvléklo jen do svítivě zelených mankin, které zpopularizoval fiktivní dokument Borat (viz instagramový příspěvek níže). V plavkách se chtěli vyfotit před nápisem „I love Astana“ (Miluji Astanu). To se však nelíbilo místním policistům, kteří Čechy umístili do vazby. Na případ upozornil server Aktuálně.cz.

Usvědčující materiál policisté předali meziregionálnímu správnímu soudu, který následně každého z výtržníků pokutoval částkou ve výši přibližně 1 500 korun za „drobné výtržnictví“, informoval web Akipress.

Film Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu je fiktivní dokument, který vyšel v roce 2006 a jehož tvůrcem je komik Sacha Baron Cohen. Film je známý především svými nevyhýbavými sexistickými a rasistickými narážkami, Kazachstán zobrazuje jako zaostalou a nedemokratickou zemi. Získal však mnoho cen, například Zlaté glóby, a svým tvůrcům vydělal 260 milionů dolarů.

Hned po svém uvedení snímek pobouřil kazašské úřady, které jeho promítání v Kazachstánu zakázaly. Poté, co se Borat objevil na MTV Movie Awards, ministr zahraničí dokonce vyhrožoval Cohenovi žalobou. Nakonec mu ale poděkoval, protože film pomohl oživit kazašskou turistiku (psali jsme zde).

Koncem března 2012 se však představitelé Kazachstánu opět rozhořčili, když na mezinárodní střelecké soutěži v Kuvajtu zazněla místo kazašské hymny její parodická verze z filmu Borat, která například opěvuje „šlechetné kazašské prostitutky“.