ČEZ záměrně zlehčuje dopad spaloven na životní prostředí, tvrdí ekologové

Materiál posuzující dopady spalovny v Mělníce na životní prostředí obsahuje přílohu, v níž ČEZ uvedl, že celkové emise dioxinů do ovzduší v České republice činí 740 gramů toxického ekvivalentu (standardizovaná jednotka určující toxicitu různých dioxinů – pozn. red.). ČEZ také tvrdí, že až 82,5 procenta z těchto emisí vzniká přírodními procesy, například při lesních požárech. Zbylých 17,5 procenta dioxinů tvoří člověk – spalovny komunálních odpadů se na tom podílejí pouze 0,1 procenta, stojí v dokumentu.

Údaje od energetické firmy jsou však podle Arniky nesmyslné, protože oficiální čísla státu uvádějí, že v roce 2016 se vypustilo pouhých 29,26 gramů toxického ekvivalentu dioxinů.

„Kolik požárů by muselo vzniknout, aby se to přiblížilo číslu, které udává ČEZ? Pokud by v České republice shořely všechny lesy, na základě údajů odborníků by emise dioxinů dosáhly zhruba tří pětin ze 740 gramů toxického ekvivalentu,“ uvedl vedoucí programu Toxické látky a odpady Arnika Jindřich Petrlík.

„ČEZ využil velice zastaralý odhad, který je pravděpodobně z pera ČHMÚ z konce 90. let, kdy se na měření dioxinů využívala jiná metodika. Dioxiny se i jinak přepočítávaly na toxický ekvivalent,“ dodal Petrlík. ČEZ se prý snaží nadhodnotit množství vypouštěných dioxinů, aby bagatelizoval podíl spaloven na znečišťování ovzduší.

„Informace, k nimž se vyjadřuje Hnutí Arnika, sloužily pouze jako ilustrativní doplněk dokumentace, na němž je ukázáno, že ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů – pozn. red.) přispívají k emisím dioxinů jen nevýznamným množstvím. Tato skutečnost byla mnohokrát nezpochybnitelně ověřena renomovanými vědeckými studiemi – například evropské šetření z roku 2012 Hazardous waste Europe a CITEPA. Podíl emisí ze spalování komunálních odpadů se na bilanci člověkem způsobených emisí dioxinů z průmyslových zdrojů v EU pohybuje na úrovni 1,13 procenta,“ reagovala na dotaz iDNES.cz mluvčí ČEZ Alice Horáková. Dodala, že podle studie z roku 2003 tvoří podíl spaloven komunálního odpadu přibližně dvě procenta celkové produkce dioxinů v České republice.

Obce kolem budoucí spalovny chtějí pravdivé údaje

Ekologický spolek Arnika upozornil, že ČEZ skutečně využívá údaj o množství vypouštěných dioxinů při jednání s občany obcí, kterých se dotkne výstavba spalovny komunálního odpadu Mělník.

„Když se dostáváme k vysvětlení údajů, tak se lidé cítí zmatení a obávají se, že budou nadále podvádění. Chceme pravdivá čísla, která nebudou situaci barvit na růžovo,“ komentovala Hana Beranová ze spolku Ekozahrada Pod Věží z obce Horní Počaply, které přímo sousedí s územím, kde by měla vzniknout spalovna.

Beranová se společně s Arnikou připojila k výzvě, aby si ministerstvo životního prostředí (MŽP) pohlídalo informace o množství vypouštěných dioxinů. Obě organizace zároveň podaly připomínky k probíhajícímu procesu EIA, kde na tyto problémy poukázaly. Mluvčí MŽP Petra Roubíčková potvrdila, že resort obdržel výzvu ekologů. „Zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat. Musíme to nejdřív prostudovat,“ řekla iDNES.cz.

„Ze zákona činí povolená koncentrace dioxinů do ovzduší ze spalování odpadů 0,1 ng/Nm3 (jedna miliardtina gramu na krychlový metr). Z výsledků rozptylové studie k ZEVO Mělník přitom vyplývá, že emisní koncentrace do ovzduší ze ZEVO bude max. 0,04 ng/Nm3, tedy o více než polovinu nižší, než určuje zákon,“ doplnila mluvčí ČEZ Horáková.



Spalovna produkuje dioxiny ve formě popílku

Arnika také upozornila, že spalovny produkují velké množství dioxinů, které obsahuje popílek. Tento výstup ze spalovny se přitom využívá na různé rekultivace nebo jako stavební materiál, u něhož není možné kontrolovat, zda se neuvolňuje do životního prostředí. Popílek ze spaloven přitom obsahuje takové množství dioxinů, které se do ovzduší vypustí za celou Českou republiku během jednoho roku.

Dioxiny podle Petrlíka negativně ovlivňují vývoj u dětí, imunitní a nervový systém a některé jsou karcinogenní. „ČEZu se hodí uvádět vysoké celkové emise, aby zmenšil podíl spalování odpadů na emisích,“ řekl. Dokumentaci ČEZ nazývá „dioxinovou blamáží“.