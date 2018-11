Drrrž, hřmělo na účastníky Army testu. Fyzičku si testovaly celé rodiny

„Manželka našla článek, poslala mi to do práce, co prý tomu říkám a tak jsme vyrazili,“ oddychoval po výkonu Marek Polka z Loděnice. Na Army test do pražských Stodůlek vyrazil i se svými dvěma syny.

Shyby (přítahy na hrazdě), sedy-lehy, kliky, běh na dvanáct minut a dřepy čelem ke zdi. To je pět relativně jednoduchých disciplín, které dokonale prověří, zda by vaše fyzička stačila na přijetí mezi profesionály české armády.

„Nejtěžší pro mě byly asi shyby. Dal jsem jen dva, ale zkusíme to příště s klukama znovu, jestli se zlepšíme,“ dodal. Pro jeho syny - osmiletého Marka a jedenáctiletého Alexe byl prý nejnáročnější asi běh. „Už jsem nemohl, ale zvládl jsem nakonec 1 260 metrů za šest minut,“ vypočítává starší Alex.

Celou rodinu Šebestových z Prahy zase zlákal spolužák jednoho ze synů. „Dostali jsme pozvánku od rodičů synova spolužáka. Ten několikrát básnil o tom, že tatínek je u armády a to nás trochu motivovalo. Ta představa, že děti nebudou sedět u mobilů a protáhnou se, byla docela příjemná,“ shodli se rodiče.

Dívky a chlapci a stejně tak ženy a muži ve všech věkových kategoriích mají přesně dané limity, jaký výkon je takříkajíc „na jedničku“. Každá disciplína se hodnotí známkou jedna až tři jako ve škole. Výsledný součet na „vysvědčení“ je pak jasným ukazatelem, jak na tom každý je. Ti nejlepší mají celkové hodnocení pět.

Jednotlivé disciplíny vycházejí z přezkoušení fyzické zdatnosti profesionálních vojáků. Pro děti a mládež jsou ale upraveny. Místo shybů se počítá jejich výdrž ve visu na hrazdě nebo u dívek hloubka předklonu místo kliků.

Požadavky se ale postupně zvyšují až do 18 let, kdy jsou nároky na fyzickou kondici pro muže i ženy v armádě nejvyšší. Muži i ženy od 18 let mají prakticky stejné disciplíny a limity jako vojáci a vojákyně v armádě.

Dospělý muž v kategorii 18 až 30 let tak musí na „jedničku“ zvládnout na hrazdě 12 přítahů, uběhnout za 12 minut 3 kilometry, za minutu dát 52 lehů sedů a 32 kliků za půl minuty.

„Nejtěžší jsou asi shyby, normálně je nedělám. Celkově je to ale zajímavá zkušenost, co má armáda v testech pro přijetí, jakou mají vojáci zdatnost. Zatím dobrý, až na ty shyby,“ konstatoval čtyřicetiletý Honza z Prahy.

Army testy probíhají po celé republice už druhý rok a zkusily si je stovky dětí a dospělých. Tento v pražských Stodůlkách však byl pomyslným vrcholem sezony. Klání s nálepkou „Best of!“ totiž zaštítil šéf Ředitelství speciálních sil generál Pavel Kolář.

„Jde o zajímavý projekt a jsem rád, že jsem mohl osobně předat ceny nejlepším druhého ročníku Best of! Výkony byly lepší než v loňském roce a jsem přesvědčen, že tento trend vydrží,“ řekl.

Tabulka výkonů pro splnění Army testu - muži Tabulka výkonů pro splnění Army testu - ženy

Dospělí, kteří získali ve všech pěti disciplínách hodnocení „za jedna“, se automaticky kvalifikovali do soutěže „Best of!“. V té se hodnotily zvlášť absolutně nejlepší výsledky v běhu a přítazích na hrazdě u mužů a výdrži ve shybu u žen.

Kvalifikační podmínky splnily 3 ženy. Mezi nimi také účastnice rallye Dakar na čtyřkolce Olga Roučková, která zvítězila v běhu, když zdolala vzdálenost 2 680 metrů. Viset ve shybu nejdéle vydržela Kateřina S - 64 sekund.



Mužů s vynikajícím vysvědčením pak bylo 8. Obdivuhodný výkon předvedl nejstarší účastník dne šestapadesátiletý Vladimír R., který v dvanáctiminutovém běhu pokořil hranici tří kilometrů. Nejlepší v běhu Ondřej P. zvládl 3 265 metrů.

Vítězství ve shybech si připsal hlavní organizátor Ludvík Cimburek z Asociace pro podporu aktivní zálohy. Zvládl jich 36.

Generál Kolář na místě ocenil plaketou Speciálních sil také jednoho z účastníků, který za rok a půl absolvoval již sedm Army testů.