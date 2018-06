Lidé si vyzkoušeli, jestli by jejich fyzička stačila na službu v armádě

Takzvaný Army test si v neděli na Stadion Emila Zátopka v Chrudimi přišlo se zdejšími výsadkáři ze 43. výsadkového praporu vyzkoušet přes sto lidí. Jednotlivci, páry i celé rodiny s dětmi.

V pěti relativně jednoduchých disciplínách tak v jednu chvíli mohli poměřit síly otec se synem i páreček náctiletých. Řada účastníků to také pojala, jako příjemné sportovní rodinné odpoledne.



A to je podle organizátorů hlavním smyslem celé akce - motivovat děti i dospělé k pohybu a dát příležitost na vlastní kůži zkusit, jak náročné jsou armádní prověrky, které každoročně podstupují profesionální vojáci. Zúčastnit se může prakticky každý od šesti do šedesáti let.

Soutěží se v pěti disciplínách – shyby (přítahy na hrazdě), sedy-lehy, kliky, běh na dvanáct minut a dřepy čelem ke zdi. Dívky a chlapci a stejně tak ženy a muži ve všech věkových kategoriích mají přesně dané limity, jaký výkon je takříkajíc „na jedničku“.

Každá disciplína se totiž hodnotí známkou 1-3 jako ve škole. Výsledný součet na „vysvědčení“ je pak jasným ukazatelem, jak na tom každý je. Ti nejlepší mají celkové hodnocení pět.

„Mě imponuje taková směs disciplín. Od všeho něco. Vytrvalost, síla. Líbí se mi, že se tělo necítí tak křehce. Baví mě cvičení venku. Chtěl jsem se podívat a zkusit si to,“ konstatoval jeden z účastníků dvaatřicetiletý Martin. Za nejtěžší považuje asi běh. Jestli se mu ale prý naskytne příležitost, určitě si v budoucnu takovou prověrku fyzické zdatnosti rád zopakuje.

„Stát se vojákem z povolání po tělesné stránce není až tak úplně jednoduché. Ten, kdo necvičí, nemá šanci limity splnit a už vůbec ne za jedna,“ řekl zástupce náčelníka generálního štábu Ivo Zelinka.

Jednotlivé disciplíny vycházejí z přezkoušení fyzické zdatnosti profesionálních vojáků, které jsou pro děti a mládež ale upraveny. Požadavky se postupně zvyšují až do 18 let, kdy jsou nároky na fyzickou kondici pro muže i ženy v armádě nejvyšší. Muži i ženy od 18 let mají prakticky stejné disciplíny a limity jako vojáci a vojákyně v armádě.

Dospělý muž v kategorii 18 až 30 let musí na „jedničku“ zvládnout na hrazdě 12 přítahů, uběhnout za 12 minut 3 kilometry, za minutu dát 52 lehů sedů a 32 kliků za půl minuty.

Právě dospělí jsou často zaskočeni vysokými limity v jednotlivých disciplínách pro svůj věk - jde ale přitom o standardní testy pro vojáky i vojákyně. Podle hlavního organizátora Ludvíka Cimburka z Asociace pro podporu aktivní zálohy nejsou testy příliš náročné, ale rozhodně je nesplní úplně každý účastník. Největší problémy dospělým asi dělají shyby na hrazdě a běh.

„Do deseti let bychom chtěli, aby si každý rok Army test vyzkoušela desetina národa,“ představil plán Cimburek. V uplynulém roce uspořádal desítku Army testů po celé republice a zapojilo se asi 1 200 lidí.



„Už jsem vůbec nemohl, ale pořád na mě volali, ať přidám a nezastavuju, jinak že prý jsem srab,“ vysvětloval slzy vyčerpaný devítiletý Ondřej v cíli po běhu, který mají děti pouze na šest minut.

Každý, kdo ale testem projde, obdrží na konci od organizátorů dárky. Jedním z nich je náramek v barvě podle toho, jak si vedl. Ten nejcennější je černý. Někteří z účastníků přitom měli rukou už několik takových trofejí.