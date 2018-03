Armádní testy kancelářské krysy nezvládnou, vyzkoušel si redaktor iDNES.cz

Armáda i policie má podstav. Policii chybí asi dva tisíce lidí a vojákům do nově stanoveného personálního obsazení ještě víc. Masivnímu nabírání nových sil však nebrání jen nízká nezaměstnanost, ale také fyzická kondice českého národa. Jednoduše už nejsme zvyklí se tak často aktivně pohybovat jako dřív.



I tomu má pomoci projekt Army test. „Do deseti let bychom chtěli, aby si každý rok Army test vyzkoušela desetina národa,“ představuje odvážné plány Ludvík Cimburek z Asociace pro podporu aktivní zálohy, která tyto akce pořádá. Smyslem projektu je podle něj motivovat děti i dospělé, aby byli fit a více se hýbali.

Armáda má jasně stanovené požadavky na fyzickou kondici. Zkoušky, které ji otestují, jsou nezbytnou součástí přijetí do vojenské služby. Podobně je tomu i u policie. Během Army testu si tak běžní lidé mohou vyzkoušet, zda je jejich fyzička hodná českého vojáka.

Soutěží se v pěti disciplínách – shyby, leh-sedy, kliky, běh na dvanáct minut a dřepy čelem ke zdi. Obě pohlaví a všechny věkové kategorie mají jasně danou laťku, kterou by měly pro službu v armádě zvládnout.

Normy Army testu pro muže a chlapce. Normy Army testu pro ženy a dívky.

Během dopoledne se vojáci soustředili na děti. Pro ně zmíněné laťky ve srovnání s dospělými samozřejmě nastavili o něco níž.

Ale s jejich fyzičkou to prý není vůbec tak špatné, jak by si mohl někdo myslet. „Devadesát devět procent dětí ten test zvládne. Je sice pravda, že jej pro ně děláme trochu motivační, aby je úplně neodradil, ale s přibývajícím věkem to mají těžší a těžší,“ říká Cimburek.

Pro dospělé už však skutečně platí stejné normy jako pro vojáky. Rozhodl jsem se proto vyzkoušet, jak se s nimi dokáže popasovat člověk, který značnou část svého běžného pracovního dne tráví v kanceláři a ani v terénu se za nikým příliš často nehoní.

Dvě z pěti disciplín. „Nic moc,“ hodnotí voják

V osmadvaceti bohužel spadám přímo do nejnáročnější kategorie osmnáct až třicet let. První přichází na řadu shyby. Na jedničku bych jich musel zvládnout dvanáct, navíc mám na rozdíl od mladších ročníků zakázáno dělat je podhmatem, což je samozřejmě jednodušší. S vypětím všech sil jsem jich zvládl devět, takže mám pěknou trojku.



Důvod, proč redakce poslala na Army test zrovna mě, se mi zdá čím dál jasnější. Můžeme názorně předvést, že se do české armády nedá vstoupit od redakčního stolu bez pravidelné sportovní průpravy.

Jdu zkusit něco jednoduššího – dřepy čelem ke zdi. Těch na jedničku stačí jenom patnáct. Na tom nic není, říkám si. Jenže dřepy je třeba dělat správně. „Paty musí zůstat na zemi,“ dostávám instrukce. Také nesmím být dál než dvacet centimetrů od zdi. Vzdávám to po jedenácti, což stačí na dvojku. Ale jsem si skoro jistý, že voják, který na mě dohlížel, mně odpustil pár odfláknutých pokusů.

První disciplína, kde jsem úplně pohořel, jsou kliky. Za třicet vteřin bych jich měl udělat alespoň dvaadvacet, ideálně pak dvaatřicet. Stěží jsem jich však zvládl dvanáct. Nemám úplně v pořádku rameno a během cvičení mně přeskakuje a bolí. Navíc se v armádě kliky cvičí poctivě, tedy s dlaněmi v úrovni ramen a člověk se musí břichem dotknout země.

Ukazuje se, že mě ve shybech bez problému překonávají o deset i patnáct let mladší kluci. Ostatně podobně jako v dalších disciplínách.

Také běh dopadl neslavně. Abych si vysloužil alespoň trojku, musel bych za dvanáct minut uběhnout 2 600 metrů. To se mi však těsně nepodařilo. Přepálil jsem začátek a ke konci už jsem nemohl. Takže zase nic.

A poslední jsou leh-sedy. Tady už předem vím, že přijde další ostuda. Tenhle cvik mi nikdy nešel a navíc jsem si ho nerozvážně nechal až na konec. Za minutu bych měl leh-sedů udělat minimálně 42. Moje skóre? Dvacet osm. „No teda, nic moc,“ usmívá se voják. Ale já jsem za ně rád. A také jsem rád, že pro mě tímhle Army test končí.

„Neřekl bych, že jsou testy příliš náročné, ale rozhodně je nesplní každý, takže asi úplně jednoduché taky nebudou,“ říká Cimburek. Největší problémy podle něj mají dospělí se shyby a s během.

Mohu potvrdit, že před tělesnými testy do armády je rozhodně třeba alespoň nějaká příprava. Možná i proto je dnes armáda při přezkušování nových zájemců shovívavější než dřív. „Normy, které mají vojáci podle věkových kategorií, nemusí být v současné době splněny ihned během kurzu základní přípravy ve Vyškově. Když nastoupí nový rekrut, stačí, když se na tu laťku dostane až u útvaru,“ vysvětluje Cimburek.

Zájemci o policejní službu častěji nesplní psychotesty

Svou trochu do mlýna přispěla k Army testu také Policie České republiky. I ta představila cviky, které je potřeba pro přijetí do jejího sboru zvládnout a které stanovuje vyhláška ministerstva vnitra.

„Samozřejmě, že se vždy hledá nějaký kompromis tak, abychom měli hodně uchazečů. Na druhou stranu policisté potom musí být ve službě na ulici fyzicky zdatní, jinak by nebyli schopní zakročit proti pachateli a ochránit životy a zdraví našich občanů,“ říká Martin Vondrášek, náměstek policejního prezidenta.



Nezřídka podle něj dochází k situaci, kdy uchazeči fyzické testy nesplní. Často se však za půl roku či za rok vrátí a tělesné zkoušky absolvují už bez obtíží.

„Největší problém jsou v našem případě psychologické testy, tedy osobnostní způsobilost, kde nám mladší lidé dost často neprocházejí. Udělají je tak dva až tři uchazeči z deseti. To nás sice trápí, ale asi bychom z těchto parametrů neměli slevovat,“ dodal Vondrášek.

Letos se bude Army test konat ještě několikrát ve vybraných krajských městech. Menší Army test si k sobě mohou navíc pozvat i školy, zájmové kluby, či tábory. Více informací je možné získat na facebookovém profilu Army testu. Jen loni se Army testů uskutečnilo deset.