Generál Pavel se zastal armádního kolegy, který zkritizoval Zaorálka

Zaorálek po útoku na české vojáky v Afghánistánu řekl, že by Česko i NATO měly zvažovat odchod z Afghánistánu. Řehka na jeho úvahy reagoval na svém facebookovém profilu. Mluvčí Tálibánu by to podle něj neřekl lépe a poznamenal, že se stydí.

„Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost,“ napsal generál. Uvedl, že diskuse o misích je potřebná, ale ne v době, kdy česká armáda utrpí ztráty. „To je podkopávání naší obranyschopnosti a bezpečnosti! Tálibánu říkáme, že je třeba ještě chvíli vydržet a útočit dále. A že Češi jsou to správné slabé místo,“ dodal Řehka. Kritiky se dočkalo vyjádření jak Zaorálka, tak i Řehky.

Podle Pavla je voják občanem v uniformě, jehož občanská práva jsou do jisté míry limitována. Omezení se týká výkonu politické činnosti. Vyjádření občanského názoru ale Pavel za politickou činnost nepovažuje. „Je na každém vojákovi, aby zvážil, jestli vyjádření občanského postoje je ještě v mezích prostého občanského postoje nebo jestli už zasahuje do například stranění nějakému politickému názoru,“ řekl.

Poznamenal, že pokud se někdo vyjádří tak, „že to přímo nebo nepřímo může ohrozit životy vojáků nebo bezpečnost republiky, tak je na místě, aby se voják ozval“. Primárně se má podle něj ozvat na uzavřených jednáních. Pokud ale výrok, na který reaguje, padne v médiích, nemá příliš jiných možností než se vyjádřit stejným způsobem. „Ale vždy za zachování slušnosti, zdvořilosti a hlavně věcnosti argumentů,“ zdůraznil.

V Řehkově reakci podle něj byly emoce, což vnímá jako vybočení z pravidel. Jeho vyjádření chápe, protože Řehka přímo v Afghánistánu působil, ale ne zcela ho schvaluje. Podle Pavla by ale voják za vyjádření svého občanského postoje neměl být v žádném případě trestán. „Mám za to, že nejenom armáda, ale i ministerstvo obrany se mělo postavit za tento princip. Jediné, co bych viděl jako přípustné, je osobní pohovor o míře emocí, které by tam neměly být,“ dodal.

Armáda s Řehkou zahájila kázeňské řízení, které už ukončila. Jeho výsledek s odkazem na neveřejnost správního řízení nezveřejnila.