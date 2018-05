Maskáče budou. Šlechtová odsouhlasila nákup uniforem za půl miliardy

„Zajištění výstroje pro vojáky od začátku patří mezi mé hlavní priority. Po polní obuvi nebo balistických přilbách nyní následují tolik potřebné maskáče,“ uvedla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO). Na jednání svého kolegia souhlasila s podpisem smluv v souhrnné hodnotě 463 milionů korun včetně DPH.

Společnosti Koutný Prostějov a Tropner Praha mají podle nich v letech 2018 až 2021 dodávat vojákům polní uniformy vzor 95 a letní stejnokroje vzor 95 se zeleným a béžovým potiskem. Ten nosí například vojáci v misích v Afghánistánu, Mali nebo Iráku. Ještě letos chce přitom obrana nakoupit stejnokroje minimálně za 61 milionů korun.

Ministryně chce plné sklady

Kolegium ministryně podle mluvčího ministerstva Jana Pejška zároveň souhlasilo se zahájením zadávacího řízení u několika dalších zakázek. Například na pořízení kontejnerových nakladačů, polních sanitek nebo kontejnerů na pohonné hmoty. Předtím koncem dubna ministerstvo rozhodlo o nákupu balistických přileb a několika druhů polních bot v hodnotě přes miliardu korun.

Jen do konce letošního roku by mělo být dodáno 4 tisíce přileb. Proti původním předpokladům se ministerstvu povedlo dokonce vyjednat mnohem výhodnější cenu. Původně měly být helmy dodány za cenu 20 tisíc korun za kus. Nakonec ale obrana nakupuje za zhruba 8.500 korun za kus.

Ministerstvo obrany se snaží zlepšit situaci z minulých let, kdy byly sklady prázdné a vojáci si mnohdy výstroj kupovali sami. Každý z nich má přitom ročně nárok na dvě uniformy zdarma. Šlechtová před časem po cestách za vojáky do misí v Afghánistánu a Iráku avizovala, že chce mít plné výstrojní sklady, aby „vojáci nemuseli do armyshopů“.

Právě „maskáče“, představující ten nejzákladnější „spotřební“ materiál, byly dosud dlouhodobým problémem, na který si vojáci, ministerstvo ale i výrobci stěžovali. Vojáci jich neměli k dispozici dost, ministerstvo rušilo výběrová řízení kvůli kvalitě a výrobci si zase stěžovali, že vojsko na vzor uniforem stanovilo příliš náročné normy, které není nikdo schopen stoprocentně splnit.