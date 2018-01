Vojenský výcvik podstoupí 500 nováčků. Armáda chce tempo náboru udržet

K základnímu tříměsíčnímu vojenskému výcviku v úterý ve Vyškově nastoupilo 500 nováčků. Přes čtyři stovky tvoří budoucí profesionální vojáci, sedm desítek příslušníků aktivních záloh a několik účastníků dalšího dobrovolného vojenského cvičení, informovala Monika Nováková z Velitelství výcviku - Vojenské akademie.

Podmínky pro vstup do armády starší 18 let

trestní bezúhonnost

minimálně vyúční list, řada pozic ale vyžaduje vyšší vzdělání

nováčci nesmí být členem žádné politické strany či hnutí, ani odborové organizace

minimální výška: u mužů 160 cm, u žen je hranice 155 cm. Zvláštní požadavky má Hradní stráž, kde musí uchazeči kromě výšky 178-188 cm splňovat i kritéria ohledně poměru výšky a váhy

vstupní psychotesty

testy fyzické zdatnosti - normy ohledně sedů-lehů, kliků, skoku z místa a také takzvaného sálového testu, při kterém uchazeči šlapou na rotopedu

Během základní přípravy se vojáci naučí základní práva a povinnosti, dovednosti potřebné v boji včetně obsluhy a střelby z útočné pušky a pistole. Vrcholem pak bude závěrečné komplexní polní cvičení.

Stejně jako loni se tak armádě zatím daří přijímat dostatečný počet rekrutů tak, aby podle plánu mohlo vojsko kolem roku 2025 mít až 30 tisíc profesionálů.

Na sklonku roku měla česká armáda necelých 24 tisíc profesionálních vojáků. Loni nastoupilo k různým útvarům armády 2 172 nováčků. Podle náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře by to letos mělo být opět asi 2 000 lidí. Část z nich budou tvořit studenti Univerzity obrany, kteří do budoucna posílí důstojnický sbor.

Armáda je v současnosti podle Bečváře naplněna asi z 82 procent. Otázkou zůstává, zda podaří povzbudivý trend náboru udržet vzhledem k demografickému vývoji i navzdory zlepšující se ekonomice, klesající nezaměstnanosti a konkurenci na trhu práce.

Ministerstvo obrany před lety kvůli snižování výdajů na obranu nábory na čas nábory na čas zcela zastavilo. Početní stavy vojáků se pak dostaly místo 27 000 na pod 21 000. Masivní nábor pak znovu armáda zahájila před třemi lety.

Chybí řidiči, ženisté i kuchaři

Armádě v současnosti chybí třeba ženisté, kuchaři, řidiči, ale i nabíječi minometů. Mezi personální priority patří například dělostřelci v Jincích, kde slouží asi 800 vojáků ale třetina do potřebného počtu stále chybí.

Nová jednotka Armádní velení plánuje vytvořit novou jednotku o velikosti praporu, tedy několika stovek mužů, která bude mít na starosti pomoc a přijímání spojeneckých jednotek působících na českém území. Ta bude předurčena pro přijímání a pomoc koaličním jednotkám, které by případně působily na českém území, nebo jim poskytovala podporu během průjezdů či výcviku na českém území. Podobné jednotky běžně mají i spojenci z okolních zemí.

Podobně tomu je i protiletadlové jednotky ve Strakonicích. Shodou okolností právě k tamějšímu 25. protiletadlovému raketovému pluku v úterý nastoupilo 53 nových vojáků. Jednotka patří mezi nejčastěji doplňované útvary.

Za jednu z priorit považuje rychlejší nábor také nová ministryně obrany Karla Šlechtová. Ať už jde o profesionální vojáky nebo příslušníky aktivních záloh, chtěla by podle svých slov cílové stavy 30 tisíc profesionálů a 5 tisíc záložníků stihnout dříve než v roce 2025.

O zálohy je přitom nebývalý zájem. Zatímco za celý rok 2016 armáda přijala 300 příslušníků aktivních záloh, za devět měsíců loňského roku to byl více než dvojnásobek. Před rokem sloužilo v zálohách 1 488 dobrovolníků, od loňského října to už bylo 2 117 a z toho 145 žen. Původní plán přitom počítal s tím, že takový počet měly mít zálohy až na sklonku roku 2018.