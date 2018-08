Vlna veder postihla i Grónsko, nejsilnější arktický led poprvé povolil

Moře u severního pobřeží Grónska je za normálních okolností tak zmrzlé, že se mu donedávna přezdívalo poslední ledová oblast. Vědci až doposud předpokládali, že bude posledním místem planety, kde se projeví globální oteplování. Nyní může být ale všechno jinak.

Abnormální teploty v průběhu února a srpna způsobily, že vítr obrovské kusy ledu posunul daleko od pobřeží. Satelitní snímky dokazují, že se led posunul nejvíce od začátku 70. let.



„Téměř veškerý led na severu Grónska je rozpadlý a tudíž pohyblivější,“ řekla britskému deníku The Guardian Ruth Mottramová z Dánského meteorologického institutu. „Otevřená voda u severního pobřeží Grónska je neobvyklá. Tuto oblast jsme považovali za poslední trvalý led v Arktidě. Události minulého týdne ale naznačují, že poslední ledová oblast bude na západě,“ dodává.

Ačkoli letošní praskliny způsobil především vítr, vyskytly se během dvou teplotních špiček. V únoru meteorologická stanice Kap Morris Jesup naměřila deset dní po sobě v regionu teploty nad bodem mrazu a zaznamenala teplý vítr. Obvyklá teplota se tu přitom pohybuje kolem minus 20 stupňů Celsia.

Minulý týden se led otevřel znovu poté, co stanice naměřila teplotní rekord 17 stupňů Celsia a silný jižní vítr. Podle expertů sice led znovu zamrzne, bude mu to ale trvat déle než obvykle.

Led na sever od Grónska bývá obvykle velmi kompaktní díky transpolárnímu mořskému proudu, který led posouvá od Sibiře směrem k Arktidě. „Led se nemá v tomto místě kam posunout. V průměru je 4 metry tlustý a může se nahromadit až do 20metrových hřebenů. Tento hustý, kompaktní led se nemůže jednoduše pohybovat,“ podotýká Walt Meier z amerického Národního centra pro monitorování ledu.



So the open water / low concentration patch North for Greenland is still there (and slowly moving westward). Nice and scary. From https://t.co/jPx1JmNayA https://t.co/hGstLYafcW