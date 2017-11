Malý a chlupatý. Archeologové našli pozůstatky nejstaršího předka savců

Když tehdy ještě bakalářský student Portsmouthské univerzity Grant Smith prosíval v létě roku 2015 pro svou diplomovou práci přes 50 kilogramů kamenů, které nasbíral v okolí pláží v anglickém hrabství Dorset, rozhodně nečekal objev takovýchto rozměrů.

Objevil však typ zubů, které v takto starých kamenech ještě nikdo nenašel. Se svým vedoucím Davidem Martillem sice předpokládali, že patří savcům, radši ale zkontaktovali specialistu na zuby savců, Stevea Sweetmana. Ten jejich domněnky potvrdil.

„Rejskovití tvorové, které jsme na Jurajském pobřeží objevili, jsou zatím našimi jednoznačně nejstaršími předky,’' okomentoval objev vědec z Portsmouthské univerzity Steve Sweetman. Tvor, kterému zuby patřily, je podle něj bezesporu nejstarším savcem z linie vedoucí k lidem, napsala BBC.



Hmyzožravec a vegetarián

Výzkumníci objevené tvory pojmenovali Durlstotherium newman a Dulstodon ensomi. Oba savci měli být drobní a chlupatí, podobní rejskům. Aktivní byli především v noci. Jeden ze savců měl žít v noře a krmit se hmyzem, zatímco větší z nich se nejspíš živil rostlinami. Jejich zuby byly velmi rozvinuté, tvorové s nimi mohli řezat i drtit.

„Nalezené zuby byly velmi opotřebované. Vyplývá z toho, že zvířata, kterým náležely, se dožila na svůj druh vysokého věku,“ dodal Sweetman. „To je docela výkon, když sdílíte habitat s predátorskými dinosaury.“



Nálezy z Číny nedávno posunuly původ prvních savců na období před 160 miliony let. To by znamenalo, že se savci objevili ještě o 15 milionů let dříve, než naznačují zkamenělé zuby z Anglie. Jenže na základě molekulárních výzkumů bylo zařazení čínských nálezů už mnohokrát zpochybněno, informoval National Geographic.