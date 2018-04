Apríl o zákazu pomlázky vzala vážně liberecká SPD. Nachytat se nechal i Ovčáček

„Děkujeme za přečtení našeho článku, snad jste se pobavili,“ tak končil aprílový článek publikovaný na webu iDNES.cz 1. dubna. Některým ale falešný článek o zákazu mrskání pomlázkou pobavení nepřivodil a naopak jej vzali vážně.

A to přesto že v článku vystupoval neexistující spolek Pravá česká koleda, evropský Úřad pro ochranu lidské důstojnosti nebo právnička Květoslava Suchá. Ani fakt, že místopředseda spolku Pravá česká koleda se má jmenovat Jiří Hodboď, nenarušil důvěryhodnost textu.

Na svém profilu na Facebooku jej sdíleli například členové SPD v Libereckém kraji s tím, že se jedná o reálnou hrozbu. „Zdá se, že ze západu opět přichází další ‚moudro‘. Dobře míněná snaha agilních činovníků nečekaně vyvolala nevoli ‚civilizovaného světa‘. Informace o aktivitách spolku, který požaduje tuto naši českou tradici zapsat na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, se totiž dostaly také do zorného pole evropského Úřadu pro ochranu lidské důstojnosti,“ uvedl správce účtu Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura Liberecký kraj - SPD.

Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura Liberecký kraj - SPD (Facebook) Vážení přátelé. Zdá se, že ze západu opět přichází další "moudro" Dobře míněná snaha agilních činovníků nečekaně vyvolala nevoli "civilizovaného světa". Informace o aktivitách spolku, který požaduje tuto naši českou tradici zapsat na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, se totiž dostaly také do zorného pole evropského Úřadu pro ochranu lidské důstojnosti. Místo zapsání do respektovaného seznamu nyní hrozí oblíbené lidové tradici zánik. Více v článku. To se mi líbí (45)Komentáře (180)

Argument další falešnou zprávou

Ačkoli se jim někteří uživatelé snažili vysvětlit, že je apríl a jedná se o vtip, nesetkalo se to s pozitivní odezvou. „Nejdříve jsme si mysleli, že se jedná skutečně o žert, ale tyto pokusy a návrhy o zrušení tu již byly,“ zněla odpověď společně s odkazem na další článek publikovaný před lety v rubrice humor na eportal.cz.

I u něj je na první pohled patrné, že není míněný vážně, protože v něm vystupuje předsedkyně Mezinárodního sdružení žen, zženštilých mužů a hermafroditů Alexandra Vidláková – Bušivá. Paragraf, který má zakázat českou tradici, má pak číslo 666.

Napálit textem z iDNES.cz se však nechali i diskutující příznivci SPD. Někteří vyjadřují zarmoucení, že prezident Miloš Zeman nepozval německou kancléřku Angelu Merkelovou na Velikonoce do Česka, aby ji mohl zmrskat. Jiní spílají Evropské unii a chtějí z ní vystoupit kvůli zákazu pomlázky. Další se pak uchylují k vulgarismům a hrozbám.

Někteří ale pochopili, že se jedná o vtip a naladili se na stejnou notu. „Není to pravda, ale mohla by být! Brusel je nutno nenávidět preventivně, protože co kdyby,“ odpověděla rozohněným fanouškům SPD Lucie Mikolajková.

Napálený Ovčáček je nejlepší apríl pro TOP 09

A humoru se dařilo i na další sociální síti, konkrétně Twitteru. Na něm redaktor Jakub Zelenka zveřejnil screen z Hlídače smluv, který měl odhalit, že na Hradě mají předplacené Hospodářské noviny a týdeník Respekt, tedy tiskoviny z vydavatelství Econonomie, které prezident ve svých projevech tak často kritizuje.

Mluvčí Hradu Ovčáček se hned „chytil“. Zelenkovi napsal, že na Hradě mají předplacenou celou řadu titulů. „My si totiž na cenzory nehrajeme. A vy si z toho cvrnkáte do trenek,“ napsal Zelenkovi Ovčáček.

Kdyby místo invektiv první použil zrak a rozum všiml by si, že se nejedná o skutečné výdaje Správy pražského hradu. Vodítkem mu také mohlo být, že přehled Zelenka publikoval na 1. dubna.

Celou konverzaci vzápětí začali mohutně sdílet uživatelé Twitteru. Všimla si toho i TOP 09, která komunikaci vyhodnotila jako nejlepší apríl.