Aplikace pomáhá záchranářům na Hradecku, rozšíří se i do dalších krajů

Nově by se kromě Královéhradeckého kraje měla aplikace rozšířit i do Středočeského, Jihočeského, Libereckého, Plzeňského a Karlovarského kraje. Do budoucna by se měla aplikace rozšířit do všech krajů České republiky.

„Dostupnost a kvalita zdravotnické záchranné služby v České republice patří mezi nejlepší v Evropě. Při srdeční zástavbě však hraje roli každá minuta,“ uvedl prezident Asociace záchranných složek a ředitelní Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Jihočeského kraje Marek Slabý. „Rozšíření aplikace do dalších krajů tak může přispět k navýšená počtu pacientů, kteří zástavu oběhu přežijí.“

Jako příklad uvedl zásah u Plešného jezera na Šumavě, kde byli zástupci horské služby a strážci parku za tři minuty. Dojezd sanitky na místo byl kolem patnácti minut.

V Královéhradeckém kraji, kde se do systému zapojilo 480 zdravotnických záchranářů, hasičů, policistů, záchranářů horské služby a takzvaných „laiků“, tedy lidí proškolených v nepřímé masáži srdce. Během svého dvouletého fungování vypomáhali téměř u třetiny událostí. Využili jí asi ve 200 případech.

Dispečer dobrovolníky vyhledá v případě, že je na lince 155 je ohlášena zástava srdce. Ti, kteří se pohybují v nejbližším okolí, vyskočí na displeji jejich telefonu upozornění, následované SMS zprávou. Pokud potvrdí, že vyráží poskytnout první pomoc, aplikace je automaticky začne navigovat tou nejrychlejší cestou k pacientovi. Zároveň od dispečera dostane veškeré potřebné informace.

„Smyslem je oslovit ty nejbližší, kteří mohou být velmi rychle u postiženého a zahájit resuscitaci,“ uvedl záchranář Lukáš Benetka ze ZZS Královéhradeckého kraje. „Dává lidem větší šanci na přežití,“ dodal.

O přijetí „výzvy“ aplikace upozorní zároveň i dispečink, který tuto informaci předá jak záchranářům, tak volajícím na tísňové lince. Aplikace O 2 SOS má zároveň přehled o nejblíže umístěných externích defibrilátorech, které jsou často uloženy v některých institucích či na policejních stanicích.

Ze zákona musí záchranáři k vážnému případu dojet do dvaceti minut. Podle Slabého je aktuálně průměrný dojezd mezi sedmi a patnácti minutami. V Královéhradeckém kraji se díky aplikaci podařilo zkrátit začátek záchrany průměrně asi o 3,5 minuty.

Podobný systém dobrovolníků First Responder mají záchranné služby i jinde ve světě. V Česku fungují i jiné záchranné aplikace, mezi ty nejznámější patří aplikace Záchranka, která pomáhá s nahlašováním polohy raněných.