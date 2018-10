Zeman ocenil mistra kompromisu Švehlu. Agrárníka, který se nebál účelové lži

Při svém projevu ve Vladislavském sále Pražského hradu Miloš Zeman vyzdvihl Švehlovu roli při formování prvorepublikového stranického systému.

„Švehla byl důsledným zastáncem politického stranictví,“ prohlásil 28. října 2018 prezident s poukazem na to, že systém politických stran zažívá v poslední době krizové období a tradiční partaje ztrácejí nejen v České republice podporu veřejnosti.

„Stranictví se dnes příliš nenosí. A když někdy, například nyní v komunálních volbách, zažíváme rozbředlá hnutí, o nichž nevíme, kam směřují a jaký mají dlouhodobý program, je dobré si vzpomenout například na Švehlovu myšlenku, že každá diktatura začíná zničením politických stran,“ uzavřel Zeman.

Antonín Švehla se narodil 15. dubna 1873 v Hostivaři do sedlácké rodiny. Měl 8 sourozenců. Dalších 7 jich zemřelo předčasně. Přestože byl od dětství velmi bystrým chlapcem, nikdy nedosáhl akademického vzdělání. Zkušenosti získával samostudiem. Rád četl i psal, měl solidní vyjadřovací schopnosti. Podle pamětníků dokázal být v projevech velmi přesvědčivý.



Síla stranického tisku

Ještě na konci 19. století se začal politicky angažovat. Stal se členem Agrární strany a v roce 1906 spoluzaložil agrárnický časopis Venkov. Tehdy pochopil, jak důležité jsou informace. Prostřednictvím Venkova ovlivňoval veřejné mínění a i díky svým článkům a početným cestám po českém venkovu se stal nejviditelnějším vůdcem své strany. V jejím čele byl od roku 1909 až do své smrti.



Před válkou byl stoupencem federalizace rakousko-uherské monarchie. Po roce 1914 se však jeho postoj postupně měnil. Byl v kontaktu se všemi klíčovými aktéry národního odporu během první světové války. S Masarykem, sociálními demokraty, národními socialisty, národními demokraty, spisovateli, profesory, klerikály, dělníky i sedláky. Prostě se všemi, kdo měl vliv a mohl ovlivnit veřejné mínění i vývoj v zemi.



Na málokterého politika by v té době seděla charakteristika „šedé eminence“ tak přiléhavě jako na Antonína Švehlu. Český kardinál Richelieu - přiléhavé přirovnání. Svými promyšlenými, ale dobře skrývanými kroky připomínal Josepha Emmanuela Sieyese. „Kdyby byl v parlamentu závěs, byl by Sieyes určitě za ním,“ koloval vtip o tomto ústavním „guru“ Francouzské revoluce. Co platilo o Sieyesovi, platilo i o Švehlovi.



Stoupenec samostatné ČSR

S federalisty se postupně stal stoupenec samostatného Československa. Patřil mezi „Muže 28. října“, tedy pětici, která se vedle československé emigrace v čele s Masarykem, zásadně zasloužila o vznik republiky. Vedle Švehly to byli Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup.



Tomáš Garrigue Masaryk s ministerským předsedou Antonínem Švehlou poté, co byl TGM potřetí zvolen prezidentem ČSR. (27. května 1927)

28. října 1918 byl Švehla pro vznik samostatného státu ochoten udělat cokoliv. Dokonce záměrně lhal. Když vstoupil společně s Františkem Soukupem do budovy Obilního ústavu, který posílal potraviny z Čech na válečnou frontu, prohlásil, že Národní výbor přebírá ústav pod svou správu, a to na základě rozhodnutí císaře Karla. Ten však žádný podobný manifest nevydal. I díky této „účelové lži“ nedošlo při převzetí instituce k žádným problémům a úředníci složili slib věrnosti novému státu.



Ministrem první vlády

Stal se prvním ministrem vnitra nového státu. Hrozící legislativní vakuum po skončení první světové války odvrátil tím, že navrhl ponechat v platnosti právní řád habsburské monarchie. Ve státních úřadech měli zůstat pracovníci starého mocnářství, ke změnám zpočátku nedošlo ani ve vedení armády a policie. Dobře věděl, že ničit funkční byrokratický aparát by bylo chybou a vznikl by chaos.



Byl jedním z autorů nové ústavy. Při jejím prosazováním se nebál jít do sporu s prezidentem Masarykem, který požadoval odluku církve od státu. To mu Švehla rozmluvil s ohledem na hrozící hněv na Slovensku vlivného Vatikánu.



Ačkoliv patřil mezi pravicové politiky nové republiky, neváhal podpořit pozemkovou reformu, která umožnila vyvlastnění půdy významných německých a rakouských šlechtických rodů. On sám v jednom ze svých vlasteneckých projevů prohlásil, že se jedná o nápravu křivd, které se staly po Bílé hoře. Konzervativci ho za to kritizovali, on sám ale oponoval, že tím jen zabránil radikalizaci českého venkova, který „potrestání“ německé šlechty přivítal.



„Pětka“ a spory s Benešem

Po odtržení komunistů od sociální demokracie v roce 1921 stál Švehla u zrodu tzv. „Pětky“, která měla zajistit parlamentní stabilitu nového státu. Vedle Švehlových agrárníků se jejích zasedání účastnili také sociální demokraté, národní demokraté, národní socialisté a lidovci. Z té doby se datují první spory mezi Švehlou a tehdejším premiérem Edvardem Benešem, jehož rozhodnutí neformální „Pětka“ často obcházela.



Švehla byl předsedou tří prvorepublikových vlád: v letech 1922 – 1925, 1925 – 1926 a 1926 – 1929. Právě v této době zažívalo Československo nebývalý ekonomický rozmach, upevnilo své postavení mezi evropskými spojenci, splatilo státní dluh a mělo jednu z nejnižších nezaměstnaností na světě.

Na druhou stranu nedokázal vyřešit spornou otázku sudetských Němců a z Československa pomáhal vytvořit centralizovaný stát bez výraznější autonomie jednotlivých regionálních celků.



Přátelství s TGM

Tomáš Garrigue Masaryk považoval Švehlu za osobního přítele. Scházeli se při oficiálních příležitostech i soukromě. Vůdce agrárníků Masaryka navštěvoval v Lánech i v létě na Slovensku v Topoľčiankách. Prezident o premiérovi několikrát mluvil jako o svém možném nástupci.

V roce 1927 však Švehla prodělal vážnou srdeční příhodu, která ho na několik měsíců odstřihla od vrcholné politiky. Dokázal se sice vrátit do úřadu ministerského předsedy, ale jeho zdravotní stav ho výrazně limitoval. Zemřel 12. prosince 1933.