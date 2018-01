ČSSD chce vést olomoucký primátor Staněk. Dokážu stranu sjednotit, říká

Jednapadesátiletý Staněk uvedl, že zatím získal tři nominace okresních organizací ČSSD, v příštích týdnech se chce ucházet i o podporu krajů. „Můžu potvrdit, že ty nominace beru vážně a o post předsedy ČSSD se na sjezdu ucházet budu,“ řekl. Sociální demokracie má podle něj společnosti stále co říci, jen to musejí říkat srozumitelně důvěryhodní lidé.

Stranu chce Staněk vyzývat k jednotě a komunikaci. „Nechci říct, že jsem nová tvář, ale nejsem úplně spojen s minulými dobami. Byť jsem už od roku 2015 členem předsednictva, tak jsem nebyl v nejužším vedení, nicméně znalost fungování ČSSD z pozice člena předsednictva mám,“ vysvětlil.

V sociální demokracii dlouhodobě existuje několik proudů, kritici Sobotkova vedení minulý týden oznámili vznik platformy Zachraňme ČSSD, která má podle nich zastavit propad strany. Staněk považuje za své pozitivum, že není součástí žádného z proudů v sociální demokracii. „Mohl bych nabídnout jakýsi nadhled a pokusit se tyto proudy nasměrovat, aby se slily do jedné řeky,“ řekl.

Úřadující místopředseda ČSSD Milan Chovanec ve středu zveřejnil, za jakých podmínek by byla ČSSD ochotna jednat o vládě. Vítěz voleb hnutí ANO by se mimo jiné musel vzdát některých resortů, garantovat proevropské směřování a v programu podporovat mladé rodiny. Členem vlády by také neměla být trestně stíhaná osoba.

Podle Staňka by za splnění těchto podmínek bylo jednání možné. „Jsem přesvědčen, že vláda premiéra Sobotky byla úspěšná a je třeba na ty úspěchy navázat,“ uvedl.

O místo předsedy strany se začátkem tohoto týdne přihlásil současný místopředseda ČSSD a Sněmovny Jan Hamáček. Uvedl, že strana bojuje o přežití a on ji chce znovu postavit na nohy. Kandidaturu představil také bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík.

Sociální demokraté budou volit nové vedení na mimořádném sjezdu v únoru po neúspěchu v loňských sněmovních volbách. ČSSD, která byla nejsilnější stranou Sněmovny v minulém volebním období, v nich získala pouze 15 poslaneckých mandátů.