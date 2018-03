Vědci mají po 60 letech důkaz, že jsou antidepresiva lepší než placebo

Mezinárodní tým vědců pod vedením badatelů z Oxfordu analyzoval výsledky více než 500 farmakologických studií s daty o více než 115 tisících pacientech s depresemi. K jak převratným zjištěním dospěl?

Výstup je velmi přesvědčivým důkazem toho, že antidepresiva skutečně fungují u akutních depresí lépe než placebo. Studie je kvalitně metodologicky provedená a cenná i tím, že do analýzy byla zařazena i některá z nejstarších antidepresiv jako amitriptylin a klomipramin.

Výsledky studie uveřejnili na konci loňského roku. Proč se nepodařilo účinnost antidepresiv najisto potvrdit už dříve?

Účinnost antidepresiv prokázána byla, jinak by regulační úřady jejich použití nepovolily. Žádná metaanalýza výsledků předchozích studií však doposud nebyla takto rozsáhlá. Podle mého názoru je výsledek nejnovější studie provedené profesorem Ciprianim určitou odpovědí na deset let starou práci amerického profesora Irvinga Kirsche, který uváděl, že antidepresiva léčí pouze nejzávažnější formy depresí.

Prodeje antidepresiv stále rostou Počty balení antidepresiv, která distributoři dodali do českých lékáren a dalších zdravotnických zařízení: 2000 - 2,5 milionu

2003 - 3,4 milionu

2005 - 4,4 milionu

2010 - 5,5 milionu

2013 - 6,3 milionu

2015 - 6,66 milionu

2016 - 6,74 milionu

2017 - 6,86 milionu Zdroj: SÚKL Antidepresiva užívá zhruba 60 až 70 procent pacientů, kteří jsou v péči psychiatrů.

Jak dlouho se lidé léčí antidepresivy a není na podobné průzkumy už přeci jen poněkud pozdě?

První antidepresivum je na trhu od roku 1958. Takže mezi vznikem prvního preparátu a uveřejněným výsledků metaanalýzy, která se snaží přesvědčivě dokázat, že fungují, skutečně uplynulo šedesát let. Současná metaanalýza je pravděpodobně nejrozsáhlejší, nicméně od 50. let vyšly stovky, možná tisíce studií hodnotících účinnost antidepresiv a byly provedeny desítky metaanalýz jejich účinku.

Jak rozšířené je u nás zkoušení placeba na pacientech?

Může být součástí studií, v nichž se účinnost léku zkouší. Lékové úřady při první registraci přípravku vyžadují srovnání účinnosti aktivní látky s placebem. Je však používáno za jasně stanovených podmínek a se zárukou bezpečnosti pro pacienta, který ví, že se ho i tato možnost může a nemusí týkat.

Jaká je u lidí s depresí účinnost placeba?

U středně těžkých depresí se při akutní léčbě o délce šest až osm týdnů pohybuje kolem 30 procent z pohledu dosažení odpovědi na léčbu, čili snížení intenzity příznaků alespoň o polovinu. V posledních letech výzkumníci zaznamenali trend nárůstu odpovědí na placebo, nicméně stále platí, že čím závaznější depresivní příznaky, tím je odpověď na placebo nižší.

Jaká je oproti tomu účinnost antidepresiv?

Standardně platí, že po několikatýdenní léčbě dosáhnou zhruba dvě třetiny pacientů odpovědi na první léčbu. To však nemusí znamenat, že nemocný je zcela bez příznaků.

Podle statistik se v Česku léčí antidepresivy asi 60 až 70 procent pacientů, které psychiatři léčí. Rostou tato čísla?

Neumím to posoudit, protože mojí prací je léčba pacientů a ne epidemiologie. Antidepresiva se používají kromě deprese také v ovlivnění úzkostí, jako přídatná léčba u psychóz a u řady jiných diagnóz.

Nadějí je EEG i látka z lysohlávek

Co přesně zkoumáte v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) vy a váš tým?

Řešili jsme projekt srovnávající účinnost léčby jedním antidepresivem oproti kombinaci jejich dvou typů. Nyní pracujeme na klinickém hodnocení, které porovnává účinnost antidepresiva oproti léčbě novější stimulační metodou nazvanou transkraniální stimulace stejnosměrným proudem. Porovnáváme tedy účinnost dvou rozdílných typů intervencí a stabilitu jejich účinku v čase.

Zabýváte se také predikcí odpovědi na antidepresiva za použití elektroencefalografie (EEG). Co přesně zkoumáte?

Jestli jejím prostřednictvím dokážeme co nejdříve poznat, zda pacient na léčbu odpoví, nebo ne. Dá se to hodnotit na základě analýzy EEG křivky natočené před zahájením léčby a po týdnu jejího působení. Pokud po týdnu léčby poklesne námi sledovaný parametr, znamená to 70 až 80procentní šanci, že pacient po několika týdnech dosáhne odpovědi.

Pokud by se tohle dostalo do klinické praxe, mohlo by to znamenat urychlení léčby. Výsledky EEG studií v této oblasti výzkumu nyní vypadají přesvědčivěji a slibněji než třeba biochemické testy.

Martin Bareš Jako výzkumník a vedoucí lékař působí v Národním ústavu duševního zdraví od roku 2015.

Je pedagogem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Skoro dvacet let působil jako vedoucí lékař otevřeného oddělení psychiatrického centra v pražských Bohnicích.

Pokud se postup osvědčí, mohli by psychiatři v budoucnu rutinně posílat pacienty před nasazením antidepresiv na vyšetření činnosti mozku?

Teoreticky ano, ale rozhodně to nebude rychlé. Spíš bych řekl, že je to hodně vzdálená budoucnost.

Jsou antidepresiva v tuzemsku upřednostňovaným řešením při léčbě deprese?

Jsou vysoce účinným a nejjednodušším řešením. To neznamená, že zaberou u každého pacienta. Depresivní poruchy však lze léčit i jinak – například elektrokonvulzivní léčbou, lidově řečeno elektrošoky. Dále třeba repetitivní transkraniální magnetickou stimulací, přístroj k jejímu provádění má ale v Česku pouze několik pracovišť.

Depresi lze rovněž léčit psychoterapií. Ta však musí být dostatečně intenzivní, což většinou znamená, že si ji pacient částečně musí platit, protože proplácený počet sezení je relativně nízký a pojištění nemusí pokrýt nutný počet hodin. Individuální psychoterapie musí být systematická a dlouhodobá. U veškeré této ostatní péče je hlavním problémem dostupnost.

Dle statistik Státního úřadu pro kontrolu léčiv počet uživatelů antidepresiv stále roste. Kam až podle vás může v tuzemsku jejich spotřeba růst? Kolik procent obyvatelstva je bude užívat?

Tohle predikovat nedokážu, nevím, jak se situace bude vyvíjet. Můj soukromý názor je, že v některých případech možná antidepresiva jsou předepisována a podávána lidem, kterým by stačil jiný způsob léčby či změna životního stylu.

Takže nelze říct, kdy bude „trh nasycen“?

Nedokážu odhadnout, jestli může nastat ještě další nárůst.

Jedno z pracovišť NÚDZ zkoumá psilocybin, který se získává z lysohlávek. Do jaké míry by na poli léčby deprese mohl do budoucna nahradit antidepresiva?

Může to být jedna z možností, ale i tohle je hodně vzdálená budoucnost. Psilocybin může být účinný při léčbě deprese, jak ukazují výsledky některých studií. Desítky pacientů, na kterých jeho účinnost zatím byla zkoumána, je ale hrozně malé číslo, aby z toho šlo vyvozovat nějaký závěr. Cestu pro další výzkum to ale naznačuje.

Může původ látky zkomplikovat její uvedení na trh?

Psilocybin byl a je používán i jako droga. Lze předpokládat, že pokud by byl uváděn na trh, budou tomu stát a regulační úřady věnovat patřičnou pozornost. Jasné ověření antidepresivní účinnosti a komerční využití je však podle mého názoru ještě dost daleko.

Kolegové z našeho ústavu, tým vedený doktorem Páleníčkem, žádali nedávno o grant na výzkum antidepresivní účinnosti této látky, ale bohužel neuspěli. Pokud bude výzkum financován farmaceutickým průmyslem, můžeme jasnější výsledky předpokládat v horizontu několika let, možná jedné dekády.

Na kolika lidech by měla být látka vyzkoušena, aby mohla být využívána plošně?

Nejsem odborník na registrační řízení léků, ale proces zkoušení nových léků musí projít několika fázemi. Po testech na laboratorních zvířatech je látka v první fázi podávána zdravým dobrovolníkům, u kterých se sleduje snášenlivost, metabolismus látky v organismu, bezpečnost použití a podobně.

Posléze je v dalších třech fázích nový lék aplikován již u nemocných a jeho účinnost je porovnávána s placebem a jinou účinnou látkou, je hodnocena snášenlivost, účinnost při dlouhodobém podání a další aspekty. Počet pacientů v těchto studiích se pohybuje kolem několika set i více. Celé je to proces na několik let.