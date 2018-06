Antarktida taje třikrát rychleji než před deseti lety, odhalila studie

Více než osmdesát vědců, kteří na studii spolupracovali, vypočítalo, že při takovém tempu by Antarktida samotná mohla do konce století zvednout hladinu oceánů o 15 centimetrů, píše deník The New York Times.

„V americkém Brooklynu jsou povodně tak jednou ročně, ale když zvýšíte úroveň oceánů o 15 centimetrů, budou tam tak dvacetkrát za rok,“ uvedl vedoucí studie profesor Andrew Shepherd z britské univerzity v Leedsu, který se zabývá pozorováním a zkoumáním Země.



Roztání tří bilionů tun ledu mezi lety 1992 a 2017 zatím způsobilo nárůst hladiny o zhruba osm milimetrů, což nevypadá příliš dramaticky. Jenže 40 procent tohoto růstu vzešlo z posledních pěti zkoumaných let, v období 2012 až 2017. Autory studie nejvíc znepokojuje poměr mezi množstvím nahromaděného sněhu a ledu za rok a množstvím, které se za stejné období ztratí.

Zkonstatovali, že tyto poznatky vylučují další pochyby o rychlosti tání antarktického ledu i o tom, že to může ohrozit stovky milionů lidí žijících v pobřežních oblastech. „Považujeme výsledky výzkumu za alarmující a vnímáme je jako pokyn k tomu, abychom jednali a oteplování planety zpomalili,“ řekl Eric Rignot, který se zabývá studiem ledovců a pólů 20 let a na studii se podílel.

Výsledky studie jsou závažné mimo jiné proto, že se vědci nespoléhali při práci na jedinou metodu. Měření se provádělo s použitím 15 satelitů, počítačovou simulací, měřením na zemském povrchu i nad ním, řekl Shepherd. Díky satelitním snímkům mají odborníci nyní větší přehled o rozložení ledu v Antarktidě.

Přes 90 procent ledu je ve východní části kontinentu, která zůstává přes globální oteplování stabilní. Západní oblasti jsou však citlivější. Z Antarktického poloostrova, který je na západě, se už přes 6 500 kilometrů čtverečních ledu sesunulo do moře. Vědci se navíc nyní shodli, že příznivější situace na východě území nijak nevyvažuje rapidní tání v ostatních oblastech.

Antarktida je z 98 procent pokrytá ledovým štítem a celý kontinent, obklopený oceány, představuje 90 procent pevninských ledovců planety. Antarktida je také největším rezervoárem sladké vody. Kdyby všechen tamní led roztál, zvedla by se hladina oceánů téměř o 60 metrů.

V současnosti není Antarktida jediná, ledovce tají také jinde na planetě. „Za přirozených podmínek se úbytek kontinentálního ledovce nepředpokládá,“ řekl Shepherd. Podle něj je tání třeba připsat na vrub klimatické změně. Zdůraznil však, že studie nebyla zaměřená na dokázání podílu lidstva na změnách klimatu.