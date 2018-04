ANO jedná o toleranci od SPD. Více než dvacet je nás proti, řekl Vyzula

ANO, SPD a komunisté mají celkem 115 poslanců a pokud má Vyzula pravdu, taková varianta vládní spolupráce by neměla zajištěnou většinu.

„Pro mě je to nejméně příjemná varianta,“ řekla k možnosti vlády opřené o SPD při příchodu na jednání středočeská hejtmanka Jaroslava Jermanová, bývalá členka ODS.

„My máme bobříka mlčení,“ odvracel otázky vicepremiér Richard Brabec. Premiér v demisi Andrej Babiš při příchodu na jednání říkal, že do noci se jednat nebude, protože ve 20 hodin má jiné jednání v Průhonicích. S vedením strany bude probírat to, k čemu ho vybídl prezident Miloš Zeman, aby se ANO dohodlo s komunisty a SPD.

Babiš dlouhodobě vystupoval proti spolupráci na vládní úrovni s SPD, ale nakonec mu to zbylo jako možná poslední varianta, pokud chce zůstat premiérem, protože šest demokratických stran se vyjádřilo, že do vlády s trestně stíhaným politikem nepůjdou. ČSSD dokonce ukončila jednání o vládě, když Babiš odmítl přenechat funkci předsedy vlády jinému politikovi a odmítl zároveň sociální demokracie přepustit vnitro či finance.

„Věřím, že jsou ještě jiné varianty,“ říkala Jermanová. Takovou jinou variantou je, že by vládu vedl místo Babiše Brabec. „Já se hned na začátku jednání k té možnosti vyjádřím,“ odvětil Brabec na otázku, zda by mohl vést vládu, což by umožnilo více stranám ve Sněmovně, aby se zúčastnily jednání o vládě, a extrémní strany zůstaly bokem. Podle Vyzuly je možné se vrátit k jednání s ČSSD a nabídnout jim vnitro i finance. „A proč ne?“ řekl poslanec.

Proti toleranci od SPD jsou i někteří ministři. Robert Pelikán již ohlásil odchod z vlády z postu ministra spravedlnosti, stejné tendence má ministr dopravy Dan Ťok a zásadní výhrady k SPD má i ministr zahraničí Martin Stropnický,

„Nevadilo by mi, když SPD bude tolerovat vznik vlády, když všechny možnosti byly vyčerpány,“ řekl naopak poslanec za ANO Milan Brázdil.