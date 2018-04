Rozpolcené hnutí ANO. Proti vládě s SPD se bouří část poslanců

Vyjednávání s SPD a KSČM však Andreji Babišovi doporučil přímo prezident Miloš Zeman, když přijel Babiš do Lán s prosbou o radu po krachu s ČSSD. Vláda ANO podporovaná komunisty a SPD by měla ve Sněmovně většinu 115 poslanců.

Takže by stačilo 15 a víc nespokojených v řadách ANO, aby měl premiér problém. Větší problém by však pro něj nastal, kdyby domluva s SPD byla taková, že vládu přímo nepodpoří, ale jen odejdou při hlasování ze sálu.

Kdyby poslanci SPD totiž odešli, bylo by potřeba pro získání důvěry 90 hlasů a ANO s KSČM mají společně 93. Takže stačí čtyři rebelové a je tu další průšvih. „Je možné, že bych hlasoval proti. Určitě jsem proti společné vládě s SPD,“ uvedl včera poslanec za ANO Jaroslav Bžoch.

„Tato varianta se mi nezamlouvá. Buď odejdu ze sálu, nebo budu hlasovat proti,“ přidává se k němu jeho kolega poslanec Ivan Jáč.



Předseda zdravotnického výboru Rostislav Vyzula zase věří, že podobné dilema nebude muset řešit a nakonec vznikne jiná koalice než s SPD. Stejně to vidí poslanec Josef Bělica.

Hnutí ANO má 78 poslanců a proti SPD vystupuje něco mezi dvaceti až třiceti z nich. Takový počet už nabourává potřebnou většinu 101 poslanců, natož 93 při odchodu poslanců SPD ze sálu.

Patří mezi ně i dvojice ministrů Robert Pelikán a Dan Ťok. Ťok už se dříve vyjádřil, že ve vládě podporované SPD by neseděl. Na SMS otázku, jak by se zachoval jako poslanec, však včera neodpověděl. Pelikán by nejspíš vyklidil při hlasování pole, protože, jak o víkendu oznámil, už nechce být v druhé vládě a nechce být ani ve Sněmovně.

Vůči komunistům se kupodivu ministři ani poslanci ANO nijak zásadněji nevymezují.

Kterým poslancům ANO se vládnutí s SPD nezamlouvá Ivo Vondrák (ANO): Jsem proti této variantě, ale ta nabídka na vládu je zatím nekonkrétně formulovaná, zvažuji všechny varianty - podpořit i nepodpořit. Rostislav Vyzula (ANO): Nejsou vyčerpány všechny varianty a zatím vláda podporovaná SPD nehrozí. Věřím, že k tomu nedojde, protože je zde řešení - dát ČSSD vnitro. Patrik Nacher (ANO): Nejsem příznivcem varianty s komunisty a SPD, jakkoliv se množství ostatních variant limitně blíží k nule. V této chvíli si počkám na další informace. Jaroslav Bžoch (ANO): Je možné, že bych hlasoval proti. Určitě jsem proti společné vládě s SPD. Ivan Jáč (ANO): Tato varianta se mi nezamlouvá. Buď odejdu ze sálu, nebo budu hlasovat proti. Aleš Juchelka (ANO): S vládou v tomto složení nesouhlasím. Pokud nás někdo podpoří, tak to samozřejmě neovlivníme. Jsme již od počátku pro složení středopravé vlády ze dvou subjektů, které dají ve Sněmovně většinu.

Jsou extrémnější, ale spolehliví

Na druhou stranu je potřeba spravedlivě říci, že mezi poslanci ANO jsou i jasní příznivci SPD a varianty vládnutí s tímto uskupením.



„Zamlouvá se mi varianta vlády s jakoukoli stranou, která bude schopná podpořit náš program,“ říká liberecký poslanec Jiří Bláha. Podobný názor má i exministryně spravedlnosti Helena Válková, jež dokonce MF DNES vyčinila, že se takhle „návodně“ na postoj vůči SPD ptá.

Jestli se ANO pustí do vyjednávání s okamurovci, se však uvidí po dnešním předsednictvu strany. Členové nejužšího vedení hnutí jsou však ve vyjádřeních opatrnější než řadoví poslanci. „Nevidím jiné řešení než vládu podpořenou SPD, nebo předčasné volby,“ říká člen předsednictva ANO za Pardubický kraj Jan Řehounek. Když se prý baví s členy hnutí z Pardubicka, zdůrazňují především to, že po dlouhých měsících hledání řešení je teď hlavní sestavit vládu.