Nejsme žádní otloukánci, postupně prosazujeme naše priority, říká Hamáček

Jak pevná je teď vaše vláda s hnutím ANO, když jste při hlasování o nedůvěře raději odešli ze sálu?

Jsem přesvědčen, že jsme ten krok jasně vysvětlili. Říkali jsme, že nechceme odejít z vlády, být ti, kdo vyjdou vstříc opozici a vlastníma rukama shodí vládu, v níž sedí. Ale současně jsme chtěli dát najevo, že vnímáme zátěž, kterou představují kauzy pana premiéra. Proto jsme z toho sálu odešli. Bylo to hlasování proti vládě a opozice prostě nesehnala dost hlasů, takže vláda pokračuje.

Takže tímto nastalo příměří a spor je u konce?

Chcete po mně věštění z křišťálové koule. Samozřejmě, jedna etapa tím hlasováním skončila, ale co bude dál, to se mi těžko odhaduje.

Jak teď chcete ukázat, že jste silnou, sebevědomou stranou a ne jen někým, kdo odchází ze sálu?

Klíčový je pro nás zákon o státním rozpočtu. Pokud bude schválen, můžeme už začít prezentovat konkrétní akce, které chceme realizovat. Třeba dnes jsem byl na hasičské stanici v Holešovicích; ta vznikla v roce 1942 jako provizorní ještě za okupace a je to asi největší dluh, který má česká společnost přinejmenším vůči pražským hasičům. Pokud projde státní rozpočet, tak zde bude možné postavit úplně novou stanici. Je to jeden příklad za všechny, ale každý ministr má ve svém resortu ix takových věcí.

Neuškodili jste si do budoucna odchodem ze sálu při hlasování o nedůvěře vládě? Babiš teď může snadno říct: proč vám mám dělat nějaké ústupky, když jste při hlasování o vládě odešli?

Takhle to nestojí. Máme od té doby za sebou několik jednání, včetně koaliční rady, a s jejich výsledky jsem spokojen. Dohodli jsme se na navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2020 o 80 tisíc, to byla jedna z našich priorit a vnímám to jako náš úspěch. Stále jednáme o navýšení životního a existenčního minima. Nevidím důvod, proč bychom měli být nějak znevýhodněni.

Zrovna s navýšením rodičovské to nevypadá, že byste byli úplně v souladu. Jak víte, že se vám to podaří voličům prodat jako váš počin, když se k tomu vedle vaší ministryně Jany Maláčové přihlásila i ministryně financí za ANO Alena Schillerová? Ta tvrdí, že jde o její úspěch.

Vy novináři si určitě vzpomenete, jak probíhalo vyjednávání o vládní koalici, a víte, že navýšení rodičovského příspěvku byla jedna z priorit ČSSD. My jsme to navrhli do programového prohlášení a teď jsme to prosadili, a to prakticky s pevným datem.

Jak je tedy možné, že ministryně za ANO tvrdí, že jde o její práci?

To se asi zeptejte paní ministryně Schillerové, ale myslím, že fakta hovoří jasně.

Neměli byste se ptát spíš vy, aby se vám nestávalo, že se ANO chlubí cizím peřím?

Myslím, že je pod moji úroveň, abych to dál nějak rozváděl, byla to jasná priorita sociální demokracie a já jsem rád, že jsme to prosadili.

Takže podobné věci nehodláte řešit a necháte si to líbit?

Ale znovu říkám, že to je i práce novinářů, aby jasně informovali veřejnost, kde kdo co prosazoval. To znamená, že je to i na vás.

Není to spíš práce pro vaše PR, aby si to ujasnilo i s ANO?

Samozřejmě, uděláme maximum, ale současně očekávám, že novináři budou informovat objektivně a také vzpomenou tu historii, třeba kdo konkrétně rodičák prosadil do programového prohlášení.

Co vůbec chcete udělat proto, abyste se zbavili té image otloukánka, který třeba vyzve Andreje Babiše, aby ve vládě skončil, ale jen co přijde Tomio Okamura a pohrozí, že vás ve vládě nahradí, tak se stáhnete?

Odmítám, že bychom byli nějaký otloukánek. My jsme se prostě rozhodli, že vstoupíme do vlády a budeme prosazovat náš program. To se nám podařilo, jsme ve vládě.

Vzpomínám si na tu diskusi ze začátku tohoto roku, kdy zaznívaly názory ve stylu: pět ministrů? Toho ČSSD nemůže nikdy dosáhnout. Vnitro, ministerstvo práce a sociálních věcí? Opět nikdo nevěřil, že ta portfolia získáme. A když jsme je získali, zase se říkalo, že stejně nic neprosadíme, že nás přehlasuje nějaká hlasovací koalice ANO, SPD a KSČM. No a vidíte, ukázalo se, že žádná taková koalice neexistuje a že od té doby, co jsme vstoupili do vlády, postupně prosazujeme naše priority. Tak nevím, proč bych měl odpovídat na otázky typu, že nás někdo otlouká. Jsme ve vládě, jsme v ní důstojně zastoupeni a prosazujeme naše priority.

Měla by ČSSD požadovat ministerstvo spravedlnosti, jak po tom volají někteří vaši spolustraníci?

Nemyslím, že cestou je to, že budeme požadovat další ministerstva.

Může to přece být i výměnou, za zemědělství nebo kulturu.

Od začátku jsme říkali, že odmítáme, aby na ministerstvu vnitra byl nominant za hnutí ANO, protože nechceme, aby policie měla pocit, že pracuje pod nějakým tlakem. Pokud tady budu, garantuji, že žádný politický tlak na policii vyvíjen nebude. Nemyslím, že bychom měli měnit resorty, jde o to, aby fungovaly orgány činné v trestním řízení a aby všichni ti, co mají co říct, odpověděli na otázky vyšetřovatelů. Současně je důležité, aby došlo k posouzení zdravotního stavu Andreje Babiše mladšího, abychom věděli, jak vlastně máme brát jeho výroky.

A víte už tedy, zda bude vyslechnut?

Odkazuji na to, co padlo na tiskové konferenci s policejním prezidentem: policie dělá maximum. Ve chvíli, kdy se jedná o výslech nebo posouzení zdravotního stavu švýcarského občana ve Švýcarsku…

Od tiskovky ale uplynulo už několik dní. Když tedy policie dělá maximum, pohnulo se to od té doby nějak?

Mluvil jsem o tom s panem premiérem, on přislíbil, že promluví s advokáty svého syna, aby z jejich strany byla maximální součinnost. Ale jeho syn je plnoletý, takže jak se rozhoduje, je na něm. Policie půjde cestou mezinárodní spolupráce, to vyšetření může proběhnout ve Švýcarsku.

A proběhne tedy?

Ano, vyšetření proběhne. Mým cílem je, aby policie měla maximální podporu od všech našich orgánů, které k tomu mají co říci. Ale finální slovo mají Švýcaři.

Jak jste zatím spokojen s výkony sociálnědemokratických ministrů ve vládě?

V poslední době zase čelím otázkám, jestli budeme nějaké měnit. Nemyslím, že po čtyřech měsících ve vládě je možné dělat takové radikální závěry. Určitě každý z nás máme určité rezervy, a to včetně mě. Ale s výkony ministrů jsem spokojen a rozhodně se nechystám dělat nějaké změny.

Co tedy říkáte na slova prezidenta Zemana z rozhovoru pro MF DNES, že Tomáš Petříček je jen loutkou Miroslava Pocheho a že pokud by se ho premiér Babiš rozhodl odvolat, tak by mu nebránil?

Co se týká nominací a odvolávání ministrů za sociální demokracii, to je pravomoc předsedy sociální demokracie – a já se rozhodně k něčemu podobnému nechystám.

Neobáváte se ale, že to udělá premiér?

Věřím tomu, že všichni budeme dodržovat to, co jsme podepsali. Včetně Andreje Babiše. Nemám důvod mu nevěřit. Pokud by to udělal, bylo by to zásadní porušení koaliční smlouvy.

Co by následovalo?

Je to spekulace, ale pokud by došlo k porušení koaliční smlouvy, byla by to ztráta důvěry mezi koaličními partnery se všemi důsledky.

Znamenalo by to automaticky odchod ČSSD z vlády?

Pokud by nám premiér odvolával ministry bez našeho souhlasu, nemělo by smysl v té vládě dál působit.

Stále máte chuť obhajovat pozici předsedy ČSSD?

Ano, teď na víkendových konferencích v Hradci Králové a Pardubicích jsem dostal dvě nominace, jsem připraven tu funkci obhajovat.

Už se ozval někdo, kdo by vás chtěl vyzvat na souboj?

Zatím o nikom nevím.

Obsadíte do sjezdu uvolněnou pozici dvojky ČSSD po Jiřím Zimolovi?

Dohodli jsme se na vedení strany, že nemá smysl volit prvního místopředsedu na pár měsíců. Vedení strany dalo plnou moc Romanu Onderkovi, aby mě v případě potřeby zastupoval. Stanovy takové řešení neznají, ale technicky se dá říct, že je teď dvojkou sociální demokracie.

Právě o změně stanov se v ČSSD mluví už dlouho; říznete do nich příští rok na sjezdu?

Ano, půjde o výraznou změnu. Kromě toho, že je potřeba zvolit nové vedení, připravujeme několik návrhů. Už bychom například neměli mít ústřední výkonný výbor s téměř 200 členy, jedna z cest počítá s tím, že by ústřední výkonný výbor nebo předsednictvo úplně zmizely a nahradil je jeden orgán do 50 lidí. Abychom eliminovali ty nekonečné volby v rámci strany.