Merkelovou podporuje nejméně lidí za dobu její vlády, ukázal průzkum

11:54 , aktualizováno 11:54

Německou kancléřku Angelu Merkelovou podporuje nejméně lidí za 13 let, co stojí v čele spolkové vlády. Podle průzkumu agentury Kantar pro týdeník Der Spiegel by nyní Merkelové svěřilo důležitou politickou funkci 51 procent dotázaných. Kancléřka nicméně v pořadí oblíbenosti německých politiků obsadila druhou příčku.