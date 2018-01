Se Zemanem nemám skoro nic společného, řekl Babiš německému listu

„Téměř vůbec nic,“ odpověděl Babiš stručně na otázku, co má společného se Zemanem. „Poslouchejte, je to můj prezident. Podporoval jsem ho. Nemáme sice vždycky stejný názor, ale on mě také podporoval,“ řekl pak na další dotaz český premiér v demisi a vyjádřil spokojenost s výsledkem prezidentských voleb.



„Jeho problém spočívá v tom, že vy, západní novináři, kopírujete všechny hlouposti, které napíšou jeho nepřátelé. Je proti němu vedena kampaň. Ale i já jsem ho v některých bodech kritizoval,“ uvedl dále Babiš, který před druhým kolem voleb hlavě státu doporučil, aby se distancovala od svých nejbližších spolupracovníků - kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého.

Šéf české vlády také vyjádřil názor, že Zeman zpočátku zveličoval téma migrace. Ale především se tohoto tématu podle něj chopila pravicově extremistická strana v Česku. Jakou má na mysli, neupřesnil.

Babiš, který je v Německu stejně jako Zeman často označován za populistu, byl v rozhovoru dotázán i na amerického prezidenta Donalda Trumpa a někdejšího italského premiéra Silvia Berlusconiho, tedy dvojici politiků, s nimiž bývá často srovnáván. „S Trumpem jsem měl dříve společné to, že jsme oba měli české ženy. To je všechno. A co se týče Berlusconiho: Nemám žádné televize, jen jeden hudební kanál,“ řekl Babiš.

Předseda hnutí ANO se vyjádřil také k tvorbě vlády. Zopakoval, že by nejraději stál v čele menšinového kabinetu. Uvidí se podle něj, koho si do svého čela na nadcházejícím sjezdu zvolí sociální demokraté. „Ale jsem zklamán ze všech stran, které se z různých důvodů zdráhaly podpořit moji vládu,“ řekl Babiš.

Merkelová po čtyřech dnech gratulovala Zemanovi

Německá kancléřka Angela Merkelová po několika dnech pogratulovala Miloši Zemanovi k jeho znovuzvolení českým prezidentem. V blahopřání zdůraznila blízké vztahy obou zemí a nutnost spolupráce v evropském duchu.

„Vážený pane prezidente, k Vašemu znovuzvolení prezidentem České republiky Vám srdečně gratuluji. Pro Váš zodpovědný úkol Vám přeji i nadále hodně štěstí a úspěchů,“ uvedla Merkelová, která v prosinci velmi podobně blahopřála i českému premiérovi Andreji Babišovi.



„Německo a Česká republika jsou dnes blízcí partneři v Evropské unii, kteří jsou spojeni vztahy plnými důvěry,“ poznamenala dále šéfka německé vlády. „Tragické kapitoly naší historie byly nahrazeny časem přátelství a usmíření. Teď záleží na tom, abychom nadále spolupracovali v evropském duchu v době, která je plná událostí a výzev pro Evropu,“ uvedla také Merkelová.

Úřad vlády její gratulaci zveřejnil ve středu, tedy čtyři dny poté, co Zeman zvítězil v prezidentských volbách. Na pondělní tiskové konferenci mluvčí Merkelové Steffen Seibert řekl, že kancléřka Zemanovi určitě pogratuluje, pokud je to protokolárně běžné.

Jestli má radost z vítězství politika, který je v Německu často považován za populistického, ale říci nechtěl. „Víte přece, že kancléřka při volbách ve spřátelených evropských zemích, ve státech, s nimiž nás pojí partnerství, se zásadně nevyjadřuje pro jednu, nebo druhou stranu,“ poznamenal jen.