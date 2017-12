Obliba Merkelové se propadla, polovina Němců chce její předčasný konec

Zatímco v říjnovém průzkumu YouGov se 44 procent respondentů vyslovilo pro to, aby Merkelová německou vládu vedla až do příštích řádných voleb plánovaných na rok 2021, nyní si to přeje 36 procent oslovených.

Naopak 47 účastníků ankety chce, aby Merkelová kancléřský úřad opustila předčasně, v říjnu takové řešení upřednostnilo 36 procent respondentů.



Merkelová se po volbách neúspěšně snažila sestavit koaliční vládu se svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými, jednání ale zkrachovala. Alternativou by mohlo být pokračování dosavadní velké koalice kancléřčiny konzervativní unie (CDU/CSU) a sociálních demokratů (SPD). Sociální demokraté nejdříve společnou vládu odmítli, nakonec ale na jednání kývli. Sondážní rozhovory začnou v lednu.

Možným řešením je také menšinová vláda Merkelové, kterou si ale kancléřka nepřeje, případně další vyjednávací pokus s FDP a Zelenými, poznamenal deník Die Welt. Krajním východiskem je pak uspořádání předčasných voleb.

Podívejte se na průřez začátky politické kariéry Angely Merkelové: