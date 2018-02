Babiš: Dohoda s ČSSD nebo SPD? Uvidíme, jednáme

Při sestavování vlády jste čekal na výsledek sjezdu ČSSD a na ten „správný tým“. Jsou nový předseda Jan Hamáček s Jiřím Zimolou duem, které vám v tomto smyslu vyhovuje?

Není na mně, abych hodnotil, zda jsem spokojen či ne. Sociální demokracie si zvolila nové vedení a já jsem rád, že ani jeden z nich nebyl v té trojici, která ČSSD prohrála volby. Že jde o lidi, s nimiž jsem v minulosti až tak úzce nespolupracoval. Ale to neznamená, že se domluvíme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, zatím neznám jejich podmínky. Pozitivní je, že s námi chtějí jednat. A že chtějí řešit program, a ne primárně místa ve vládě.

Pokračování sjezdu bude mít ČSSD v dubna, ve hře je vnitrostranické referendum. Jak dlouho hodláte na jejich definitivní stanovisko čekat? Podle podnikatele Tomáše Hrdličky by SPD měla nabídnout toleranci vlády jen jednou a pokud ji odmítnete kvůli čekání na socialisty, podruhé už by vám SPD pomocnou ruku nabízet nemělo. Co na to říkáte?

Nevěděl jsem, že je pan Hrdlička majitelem SPD. Ale je pravda, že se o tom po pražských restauracích mluví a on to prý vypráví.

Nejde o to, zda Hrdlička je či není majitelem SPD. Spíš mě zajímá, zda se neobáváte, že když nyní SPD odmítnete, nemusí už chtít vaši vládu podpořit, pokud by jednání s ČSSD zkrachovala?

Ale my s nimi jednáme. V neděli mi pan Okamura psal, že experti dokončili vyjednávání. V úterý mám s panem Brabcem (místopředseda ANO a ministr životního prostředí – pozn. red.) sezení, v jakém stavu jsou vyjednávání s KSČM a SPD.

Sociální demokraté si ale na sjezdu přijali jasné usnesení, že s okamurovci v žádném holportu být nechtějí, byť by se měl týkat „jen“ podpory vládě. Musíte se tedy rozhodnout, zda dál vyjednávat s ČSSD, nebo s SPD. Kdy to rozhodnutí učiníte?

Až nastane správný čas. My nikam nespěcháme. Naše vláda pracuje. Navrhujeme největší navýšení důchodů meziročně v historii země o 918 korun měsíčně, teď jsem řešil jízdné, chceme zrušit superhrubou mzdu, kterou zavedla ODS. Makáme.

Chápu to správně, že varianta s SPD, kterou jste v posledních týdnech vehementně vylučoval, je opět ve hře? Že je hodláte udržovat v nějakém pohotovostním režimu?

S SPD nás rozděluje hlavně otázka referenda o zahraničních závazcích České republiky, to je členství v NATO a v EU. Tam se totálně rozcházíme a v hnutí ANO jsme si jasně řekli, že to je nepřijatelné. Ale chceme ta jednání s SPD dokončit. Pokud by SPD trvalo na vystoupení z NATO a EU, tak ta jednání pro nás dál nemají smysl. Pokud by na tom však netrvali, můžeme se bavit dál.

V ANO se objevily protesty proti jakékoli spolupráci s SPD. K nejvýraznějším odpůrcům patřili ministři Pelikán, Stropnický, Šlechtová a Ťok. Mimochodem se v té době objevily spekulace, že v nabídce pro koaliční partnery jsou ministerstva spravedlnosti, zahraničí, obrany a dopravy. Byla to náhoda?

To jsou takové drby. Byl u mě jeden vážený doktor a říkal: Váš ministr zdravotnictví byl na Fed Cupu a vykládal, jaké ředitele nemocnic bude odvolávat. Říkal jsem si, že to není možné. Zavolal jsem Adamovi Vojtěchovi a on mi řekl, že na Fed Cupu nebyl. To jsou pomluvy. Nevím, kolik lidí v hnutí ANO se proti toleranci vlády od SPD bouří. Není to preferovaná varianta. Ale nikdo z těch tradičních stran s námi zatím nejednal. Teď má ČSSD nové vedení, tak budeme jednat.