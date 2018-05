Už vím, koho vyhodím z vlády, má jasno premiér v demisi Andrej Babiš

Věříte socialistům, že se v referendu vysloví pro vznik vlády? Jejich páteční jednání bylo bouřlivé a hlasování skončilo těsně.

Tak já věřím panu předsedovi Hamáčkovi. Dělá maximum pro to, aby ČSSD zachránil. Věřím, že to v rámci ČSSD prosadí a přesvědčí členy, že je pro další osud sociální demokracie lepší být ve vládě než v opozici. I když mi za to řada našich voličů nadává a argumentuje zkušenostmi, které jsme udělali předtím. To je sice pravda, ale myslím, že je to o lidech. A s panem Hamáčkem zatím všechno funguje tak, jak jsme se domlouvali. Co se dělo na předsednictvu, to nevím, žádné zvědy tam nemám. Ale byl jsem překvapen, že tam padl požadavek na jména ministrů. Protože jsem předpokládal, že referendum bude o programu, a ne o postech, jejichž nabídka je, myslím, pro ČSSD velice dobrá. Pokud tam mají být ta jména, je to v nějakém jiném gardu.

Informovali vás už lídři ČSSD o jménech lidí, se kterými počítají na ministerské funkce?

Neznám ta jména. Nevím, jak to tam pan předseda Hamáček vyjednával, ale je to trochu zvláštní situace, že ta jména mají být na stole už teď. Pokud to tak má být, tak předpokládám, že se je brzy dozvím.

Budete do toho socialistům z pozice premiéra nějak mluvit, anebo výběr necháte čistě na nich? Zajímá mě, zda byste některého z jejich kandidátů mohl vetovat.

Nějaká jména běhají éterem a zatím jsem neslyšel žádné jméno, proti kterému bych měl nějaké zásadní výhrady.

Platí to i o europoslanci Miroslavu Pochem, kterého chce ČSSD nominovat na ministerstvo zahraničí? V minulosti jste se o něm nevyjadřoval zrovna lichotivě, na druhé straně je vlivným zákulisním hráčem, který obnovení jednání mezi ANO a ČSSD významně napomohl.

Post ministra zahraničních věcí je post, ke kterému se určitě bude zásadně vyjadřovat pan prezident. To bude asi klíčový náhled. Já pana Pocheho osobně neznám, nikdy jsem ho nepotkal, takže se k němu nemohu vyjadřovat.

Na základě zákulisních informací se spekuluje, že se Miloš Zeman postaví proti Pocheho nominaci. Mluvili jste s prezidentem o tomto jménu?

Ano, některá jména jsme probírali. Ale nechci to komentovat. Je záležitostí pana Hamáčka, aby přesvědčil… Nejprve musí dopadnout to referendum. Ale když je teď nová situace a sociální demokraté musí představit jména, tak si pan předseda určitě bude po své linii zjišťovat nějaké názory pana prezidenta. To jsou interní záležitosti sociální demokracie. Já jsem velice mediálně zdrženlivý, abych panu předsedovi nekomplikoval situaci.

Druhým probíraným resortem je zemědělství a jméno exministra a šéfa Potravinářské komory Miroslava Tomana. Za kandidáta na ministra ho sice vybrala zemědělská komise ČSSD, ale zároveň má Toman podporu z Hradu, od KSČM a prý i od vás. Dokonce byla ve hře výměna zemědělství s ČSSD. Vy jste ovšem nabízel obranu, oni chtěli ministerstvo průmyslu nebo dopravy, takže to nedopadlo. Proč vlastně? A jaký je váš vztah k Tomanovi?

Zemědělství připadlo sociální demokracii. Pan Toman je určitě odborník, zná ten resort, pracoval tam. Myslím si, že s ním žádná strana nebude mít problém.

Takže jste si ho chtěl vzít a nabízel obranu, abyste se elegantně zbavil Karly Šlechtové?

Nebudu ta jednání komentovat. Je pravda, že vůči fungování paní ministryně má výhrady vícero účastníků vyjednávání.

Mimochodem, co jste říkal na to, když si na sociální sítě vyvěsila fotku svého pudla – kterého nazývá Rambohafík Jess – sedícího u věnce na hrobu N eznámého vojína na pražském Vítkově?

No, to není moc vhodné. To se paní ministryni moc nepovedlo.

Takže už si Karla Šlechtová i s Rambohafíkem Jessem může balit kancelář?

K tomu se nebudu vyjadřovat.

Odchod z vlády podle svých slov zvažuje ministr dopravy Dan Ťok. Není to tak, že mu nic jiného ani nezbývá? Zvlášť poté, co antimonopolní úřad shodil jeho tendr na výběr mýta?

To se nám hrubě nelíbí, protože si nemyslíme, že je k tomu důvod. Psal jsem panu předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Rafajovi dopis, že to, co antimonopolní úřad udělal, není správné. Protože to bude mít významné ekonomické dopady na celou naši zemi. Teď se vlastně poprvé vysoutěžilo mýto, protože od roku 2007, kdy byl vybrán stávající provozovatel (firma Kapsch – pozn. red.), to vlastně ani nebyla soutěž. Odstoupili všichni původní zájemci. Teď soutěž proběhla transparentně a korektně. Mýto bylo vysoutěženo za výrazně lepší cenu, ušetříme miliardu ročně, takže to rozhodnutí poškozuje zájmy státu.

Přesto to lze považovat za Ťokovu velkou porážku. Už před jeho oznámením, že v příští vládě zřejmě nebude chtít být, jsem slyšel jména jeho možných nástupců. Nejprve šéfa představenstva firmy Hochtief Tomáše Korandy. Aktuálnější informace z vašeho okolí hovoří o náměstkovi pro majetek na Správě železniční dopravní cesty Tomáši Drmolovi. Bude to tak?

Určitě to nelze považovat za porážku Dana Ťoka. Bylo by dobré, kdyby si ÚOHS – který podle mě argumentuje nevýznamnými věcmi – uvědomil dopad celého rozhodnutí. Co se týče možné změny ministra, nechám to bez komentáře. Oba vámi jmenované pány určitě znám. Ale k žádným jménům se nebudu vyjadřovat, představím to nejprve panu prezidentovi.

Komunisti přišli s požadavkem na výměnu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Budete jim naslouchat?

Pan ministr je dobrý ministr. Řeší tam věci, které nikdo neřešil. Například už přidělil dotace, když si chce někdo otevřít zubní ordinaci. Řeší věci za pochodu, ten resort nikdy nikdo neřídil. Tedy respektive ho řídil ten Richelieu zezadu. Samozřejmě, když pan ministr popraví některé šnajdroidy, tak je velký řev. Myslím, že to dělá velice dobře.

Máte už v hlavě, jaké vlastní ministry vyměníte? Kolik jich bude?

Jo, v hlavě to mám. Ale tam to také zatím zůstane.

Vraťme se ke komunistům. Ti o víkendu vystrčili drápky. Ačkoli už jste byli na programu dohodnuti, najednou přišli s požadavkem na omezení vojenských zahraničních misí. Co tomu říkáte? Vyjdete jim vstříc?

Zatím nepřišli, s panem předsedou Filipem jsem o tom dosud nejednal. Budu s ním mít schůzku a chci slyšet od něj, co přesně mají za návrh. Je pravda, že při vyjednávání o tom pan předseda Filip mluvil. Ale asi to nebylo tak důrazné jako nyní po jejich ústředním výboru. Samozřejmě, že se to týká i ČSSD. Protože my máme být menšinová vláda, a pokud chce KSČM nějaké změny, tak to musíme společně projednat a shodnout se na nějakém postoji.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický říká, že to jejich věc není. Oni prý hodlají uzavřít dohodu jen s ANO a s komunisty si máte dojednávat věci pouze vy.

Tak pan Netolický v poslední době stále něco říká. Ale já jednám s panem Hamáčkem. Nicméně to, co pan Netolický říká k této věci, nemá logiku. Pokud se domluvíme a referendum potvrdí menšinovou vládu ČSSD s hnutím ANO, tak pokud nás pan prezident jmenuje, budou o této vládě poslanci KSČM hlasovat. Z toho logicky vyplývá, že je o podobných věcech nutné jednat ve třech. I když ČSSD nebude mít s KSČM žádnou podepsanou dohodu, o tom ani nebyla řeč.

Jaké vlastně máte varianty, pokud by sociální demokraté hodili svému vedení v referendu vládu na hlavu? Vrátili byste se k jednání s SPD Tomia Okamury, nebo to už je po nedávném odmítnutí vaším předsednictvem a částí poslaneckého klubu passé?

Pevně věřím, že vláda s ČSSD projde. Pokud by se tak nestalo, budeme to řešit až následně.

Jasně. Ale pokud by v takovém případě nesestavil prezident Miloš Zeman nějakou svoji úřednickou vládu, zbývaly by vám asi už jen dvě možnosti. Návrat k jednání s SPD a přesvědčování lidí z ANO, kteří se proti tomu naposledy výrazně postavili, anebo předčasné volby, o nichž jste v uplynulých dnech také mluvil. Co z toho byste preferoval?

Já nemluvil o předčasných volbách. Dostal jsem dotaz a odpověděl, že jednou z možností by byly předčasné volby příští rok v květnu spolu s volbami do Evropského parlamentu. Samozřejmě je otázka, jak by se k tomu postavily ostatní strany. Protože ve Sněmovně jsou strany, které se projevují tak, že by možná byly i rády. Například Piráti a ODS. S ODS a Piráty bychom asi dohromady přes 120 hlasů nutných k rozpuštění Sněmovny dohromady dali. Ale pan prezident je proti. Pokud jsem viděl nějaké průzkumy, tak většina lidí by byla pro. I když se traduje, že kdo vyvolá předčasné volby, ten je prohraje. Ale my bychom je nevyvolávali. Zkrátka je tu nějaká situace, kdy ty takzvané demokratické strany jen kritizují a nechtějí převzít žádnou vládní odpovědnost. Kladou podmínky, které jsou nesmyslné. Je chyba, že nemáme většinový systém, jaký je ve Spojených státech nebo ve Francii. Každopádně alternativ je víc. Jednou jsou volby, druhou, že si půjdeme pro důvěru Sněmovny napříč na základě programu. Nechci předjímat. Věřím, že referendum ČSSD dopadne dobře.

Když jsem za vámi jel sem do Průhonic, po cestě jsem minul hned několik billboardů s Andrejem Babišem a výpočtem, co vše už jste udělali. V podobném duchu si stále zadáváte inzerci do tisku. Takže s vidinou předčasných voleb čert a Andrej Babiš nikdy nespí?

To není o tom. O Babišovi jsou od rána do večera negativní informace vybraných novinářů. Stále se nás snaží dostat do pozice, že vláda v demisi je vláda na nic, nepracuje a nic neřeší. To je samozřejmě lež. Pracuji velmi intenzivně, všichni členové vlády také. Řešíme věci, o kterých se tady dlouho jen mluvilo. Problémy lékařů, sester, zabýváme se důchody, vyloučenými lokalitami a zneužíváním dávek na bydlení, obchodem s chudobou…

Takže jste si řekli, že když vás nikdo nepochválí, pochválíte se prostřednictvím billboardů a inzerce sami? Kolik za to hnutí ANO platí?Sdělujeme lidem informace, co děláme, a platí to samozřejmě hnutí. Kolik za to platíme, to nevím. Ale díky ziskům mandátů jsme vydělali slušně, takže hnutí je na tom teď finančně velice dobře.