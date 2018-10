Babiš do Senátu volit nebude, během voleb je v zahraničí

Informovala o tom mluvčí ANO Lucie Kubovičová.

Babiš hlasuje v Průhonicích v benešovském obvodu, kde postoupili do druhého kola senátních voleb říčanští politici Zdeněk Hraba (STAN) a Jiří Kozák (ODS). Hraba získal 20,93 procenta hlasů, Kozák 17,29 procenta. Kandidát ANO Jiří Švadlena skončil na třetím místě s 14,20 procenty hlasů.

Před týdnem byl Babiš jedním z prvních ve volební místnosti ve zmíněném obvodu, kdo odevzdal hlas v prvním kole senátních a v komunálních voleb.



ANO má v druhém kole senátních voleb celkem deset kandidátů, avšak z prvního místa postoupil do rozhodujícího jen Miroslav Adámek v Šumperku. Babiš minulý týden po odevzdání hlasu řekl, že Senát je o osobnostech a řada osobností za ANO nechce kandidovat, protože se obávají, že by jim to přineslo problémy.

Přímá volba starostů a primátorů

Babiš je zastáncem přímé volby starostů a primátorů. Česko podle něj potřebuje změnu současného volebního systému do obecních zastupitelstev. Pokud by lidé rozhodovali o starostech přímo, Praha, Brno či Ostrava by už teď měli primátory, kteří by si vybírali své týmy. Babiš to uvedl v rozhovoru pro sobotní vydání Deníku, z něhož v pátek citoval server Denik.cz.



V Brně a Ostravě by podle Babiše určitě uspěli dosavadní primátoři z vítězného ANO Petr Vokřál a Tomáš Macura. „Potřebujeme přímou volbu starostů a primátorů, protože v Praze by pravděpodobně vyhrál pan Čižinský, v Brně určitě Vokřál, v Ostravě Macura,“ uvedl Babiš.



Babiš o změně volebního systému mluvil již dříve. Dlouhodobým propagátorem přímé volby starostů, primátorů i hejtmanů je prezident Miloš Zeman, příslušnou novelu už navrhlo SPD, změnu volebního systému podporují také Piráti. Zavedení takového principu by ale vyžadovalo souhlas ústavní většiny ve Sněmovně i v Senátu.

Byl to „megapodraz“, tvrdí Babiš

Předseda vlády soudí, že v hlavním městě by se při zavedení přímé volby stal primátorem asi lídr Praha Sobě Jan Čižinský, jehož uskupení skončilo na třetím místě za ODS a Piráty, sám Čižinský však dostal nejvíc preferenčních hlasů.



ANO sice v Brně vyhrálo, ale ostatní strany se zatím dohodly na koalici bez něj a primátorkou druhého největšího města republiky se má stát Markéta Vaňková z ODS. Babiš to už dříve označil za „megapodraz“ a návrat kmotrů na brněnskou radnici.

Premiér nechce, aby Vokřál, který je současně místopředsedou ANO, zůstal čtyři roky jen opozičním politikem. Do své vlády, například na místo ministra dopravy místo Dana Ťoka, s ním ale nepočítá.

„Ne, to je hloupost, ale počítám s tím, že to ani on, ani pan Stuchlík v Praze nevzdají a budou bojovat. Mám velice dobře promyšleno, co by měli dělat dál,“ dodal bez podrobností.

ANO v čele s lídrem Petrem Stuchlíkem skončilo v Praze i přes masivní kampaň páté a zatím to vypadá, že i hlavním městě skončí v opozici. O koalici zatím vyjednává Čižinský s Piráty a Spojenými silami pro Prahy, které tvoří TOP 09, STAN a lidovci.