Babiš: V českém parlamentu jsou extremisté, já jsem zastánce EU

Český premiér v demisi v pondělí absolvoval sérii schůzek v Bruselu. Hovořil i s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. O takzvaném brexitu a českém pohledu na něj mluvil s unijním vyjednavačem pro odchod Británie z EU Michelem Barnierem. Sešel se také s prvním místopředsedou komise Fransem Timmermansem (více o cestě českého premiéra do Bruselu zde a zde).

Aktuální postoj České republiky k Evropské unii komentovat rovněž v rozhovoru pro server Politico. Na otázku, zda se považuje za zastánce EU, odpověděl rozhodně: „Samozřejmě, že ano.“ Oponenti označují Babiše za populistu, který se netají negativním postojem k migrantům. V Bruselu se však Babiš podle serveru prezentoval jako „nejlepší a dost možná poslední šance, jak zabránit radikalizaci postojů vůči EU v České republice“.

Politico v této souvislosti připomíná, že Česko je jednou z nejvíce euroskeptických zemí v Evropě. Podle průzkumů Eurobarometru má pozitivní vztah k unii pouhých 30 procent Čechů.

V českém parlamentu jsou extremisté

„V České republice máme některé extremistické strany, které by uvítaly Czexit. Dostaly se do parlamentu, kde mají jedenáct procent. Musíme pochopit, v jaké politické situaci se nacházíme. Příště totiž může pan Okamura získat klidně i 30 procent hlasů,“ uvedl Babiš v rozhovoru.

Vrátil se také k situaci po prezidentských volbách a spekulacím médií, podle kterých může v následujících týdnech dojít k rozkmotření Babiše a nově zvoleného prezidenta Miloše Zemana. Jde zejména o jmenování vlády Babiše a čas, který dostane na její sestavení. „Myslím si, že dodrží slovo. I když teď všichni říkají, že už mě nepotřebuje. Já mu věřím,“ uvedl Babiš.

V rozhovoru přišla řeč také na migraci, která se stala jedním z klíčových témat v prezidentských volbách. Podle českého premiéra by měla Evropská unie nejprve zlepšit ochranu vnějších hranic a poskytnout pomoc státům v Africe a Blízkém východě.

Systém přerozdělování lidí na útěku odmítá. „Kvóty jen rozdělují Evropu a jsou neefektivní. Je to hlavně problém obrazu EU v očích našich občanů, což je škoda, protože Evropská unie je skvělý projekt,“ myslí si Babiš.

EU reaguje pomalu, míní Babiš

Pustil se dokonce do poněkud netradičních přirovnání. Unie by podle něj měla vypadat jako domovská vesnice animovaných postaviček Asterixe a Obelixe. Kdo žije uvnitř, využíval by výhody volného obchodu a pohybu. Zároveň by ale vesnice měla silnou obranu, aby držela nevítané cizince mimo své hranice.

Unie podle Babiše nebude fungovat v případě, že Francie a Německo nadále nebudou brát ohledy na názory menších členských zemí. „Nemůžeme být v pozici, kdy nesmíme nic říct a situace je taková, že dva velké státy a Komise rozhodují o všem,“ myslí si. Unie podle něj rovněž velmi pomalu reaguje na aktuální dění.

„Evropa pořád na něco čeká - na nizozemské volby, pak francouzské volby, pak německé volby, pak na německou koalici. Mezitím se (turecký prezident Recep Tayyip) Erdogan spřátelil s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem a pravděpodobně uzavřeli dohodu o Sýrii,“ řekl Babiš. Za své největší evropské spojence Babiš považuje francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a rakouského kancléře Sebastiana Kurze.