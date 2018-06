Babiš odepsal Pocheho kvůli migraci. Zástupný problém, zlobí se poslanec

„Představy pana Pocheho o migraci jsou v zásadním rozporu s mými představami. Proto nemohu pana Pocheho navrhnout. Pokud naše vláda myslí vážně boj proti migraci a kvótám, tak nemůže být jejím členem člověk, který podporuje kvóty. A to nemluvím o výhradách pana prezidenta a komunistů. Ale pevně věřím, že tento rozpor případně vyřeší pan předseda Hamáček s panem prezidentem a nebude to vůbec ve hře,“ prohlásil Babiš v rozhovoru pro deník Právo.

Částečně tak zopakoval slova Miloše Zemana z pořadu Týden s prezidentem, kde hlava státu prohlásila, že vláda nemůže myslet vážně protiimigrační politiku, pokud bude mít Pocheho ve vládě.

„Je to nejnom pro mě ale především pro všechny sociální demokraty překvapivé. Babišovo prohlášení přichází až potom, kdy ČSSD nominovala své ministry a kdy schválila koaliční smlouvu. Neumím si to moc vysvětlit. Dnes odpoledne se schází předseda strany Hamáček s Babišem a možná si to tam vysvětlí. Možná je to cesta pana Babiše k nějakému plánu B, kdy bude mít menšinovou vládu s KSČM nebo s SPD. Argument o migraci je zcela zástupný,“ řekl iDNES.cz europoslanec Miroslav Poche.

„Pokud 10 hodin po vyhlášení výsledku referenda ČSSD poruší partner koaliční smlouvu, tak to není dobrý začátek,“ odpověděl Poche na otázku, zda by kvůli jeho jménu mohla ztroskotat jednání o budoucí vládě.

Babiš v rozhovoru také uvedl, že podle něj dopadne varianta vládnutí s ČSSD dobře. „Byla by škoda, kdyby na základě toho, že je tu odpor k nominaci pana Pocheho ze strany KSČM, Hradu a i z naší strany, protože jeho názory na migraci jsou odlišné, to nedopadlo. Pak bychom museli hledat jakoukoli jinou alternativu,“ doplnil.

ČSSD v pátek oznámila, že ve vnitrostranickém referendu kývla na vstup do vlády s ANO, kterou budou podporovat komunisté. Pro vstup sociální demokracie do menšinové vlády Andreje Babiše bylo 58,53 procenta účastníků referenda ČSSD. Zúčastnilo se ho 64,75 procenta členů.