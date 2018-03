Babiš zvažuje nabídnout ODS místo ve vládě, Hamáčka to popudilo

„Přemýšlím o tom,“ odpověděl na dotaz, zda osloví ODS. „Měla by to být nabídka o programu a o účasti ve vládě,“ prohlásil Babiš v Otázkách Václava Moravce. Konkrétní představu prý zatím nemá a musí se poradit i se straníky. Koalice Babišova hnutí a ODS by ve Sněmovně měla většinu 103 hlasů.

ANO koketuje s komunisty a s SPD Tomia Okamury, o vládě začalo jednat i s ČSSD. Občanští demokraté ale dlouhodobě účast v Babišově vládě odmítají. Problém je pro ně Babišovo stíhání kvůli dotaci na farmu Čapí hnízdo. Co se týče programových rozdílů, ODS například hlasitě brojila proti elektronické evidenci tržeb (EET), které šéf ANO v Sobotkově kabinetu prosadil. „Jasně, je to hlavně o tom EET,“ vypíchl Babiš největší rozdíly, jaké mezi stranami vidí.

Předseda ODS Petr Fiala Babišovi nevěří. „Nevím, o čem Andrej Babiš přemýšlí, ale vidím, co opravdu dělá - ve všech důležitých hlasováních se jeho vláda opírá o SPD a KSČM a společně potápí naše návrhy na nižší daně, méně byrokracie atd. Měl by si konečně přestat dělat z voličů legraci,“ uvedl. Na adresu šéfa ANO dodal, že možná umí dělat titulky, ale nepředvedl, že umí dělat vládu.

Fialova zástupkyně Alexandra Udženija reagovala, že strana je připravená k serióznímu jednání. „Zatím ale šel (Babiš) na ruku KSČM a SPD. Pokud chce jednat s ODS musel by programově udělat kotrmelec o 180 stupňů. Čekám na konkrétní činy, ne mediální hry,“ komentovala v podobném duchu Udženija.

ANO sice díky své neukotvenosti může jednat s kýmkoli od komunistů po pravici, ale svým prohlášením Babiš popudil předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Vzkázal, že pokud chce Babiš dělat s ODS pravicovou politiku, tak socialisté mohou jednání o vládě hned ukončit. „Právě kvůli nepředvídatelnosti předsedy ANO chceme záruky co a jak by měla příští vláda prosazovat. A ne každý den něco jiného,“ zlobil se Hamáček na Twitteru.

Předseda vlády v demisi rovněž oznámil, že důchodci a studenti by měli od letošního června dostávat ve vlacích a autobusech slevu na jízdném 75 procent. Novinka by měla začít platit od změny jízdních řádů, tedy od 10. června. Státní pokladnu to má stát 5,8 miliardy korun.

Důchodcům by podle něj mělo stačit jen ukázat na nádraží u pokladny občanský průkaz a obdobně by to mělo fungovat i u studentů. Jak ale řekl, dopravci budou mít možnost na některých přeplněných spojích slevy neposkytovat. Peníze na slevy má stát podle Babiše získat z dalších úspor státu a rušením „nesmyslů“, kam zařadil i program Start na ministerstvu průmyslu a dopravy za 1,3 miliardy korun.

Babiš sváděl zvolení Ondráčka na opozici. Lže, tvrdí Adamová

Babiš se mimo jiné v debatě snažil zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela komise pro GIBS hodit na opozici. „Jsem přesvědčen, že nebyl zvolen jen našimi hlasy. My jsme ani nepočítali, že bude zvolen,“ sdělil s tím, že klub ANO byl rozpolcený. Někteří poslanci ANO Ondráčka horlivě hájili a omlouvali.

Premiér v demisi spekuloval, že opozice ke zvolení přispěla, aby se konaly demonstrace. Proti Ondráčkovi a Babišovi protestovaly po celé zemi tisíce lidí. Ondráček, který v roce jako příslušník pohotovostní pluku VB potlačoval s pendrekem v ruce demonstrace proti komunistickému režimu, nakonec z čela komise sám odstoupil.

Šéf ANO v televizi řekl, že všechny strany Ondráčka volily jako člena komise. Podle dohody partají o rozdělení kontrolních komisí mělo její předsednictví připadnout KSČM. Jelikož komunisté nikoho jiného v komisi neměli, bylo tedy podle Babiše jasné, že předsedou bude on. Po odborné stránce byl podle něj Ondráček člověkem na správném místě, protože pracoval po revoluci jako kriminalista.

Jenže podle poslankyně TOP 09 Markéty Adamové taková dohoda neexistovala. „Byla jen mezi ANO, SPD a KSČM. Ostatní prosazovali tento post pro ČSSD,“ napsala na Twitteru.

Do pravidelného nedělního diskuzního pořadu České televize Babiš zavítal zhruba po roce. Šéf ANO totiž účast několikrát odmítl. Například loni v červnu odřekl až pár dní před vysíláním a televize nechala ve studiu prázdnou židli. Babiš se tehdy odkazoval na nemoc v rodině, avšak pokračoval v předvolební kontaktní kampani.

V neděli Babiš uvedl, že ne vždy moderátor debatu vedl korektně. „Já jsem vám odpustil a jsem tady,“ usmíval se. Moravec ale kontroval připomínkou, že Babiš nazval novináře ČT „zkorumpovanou pakáží“. Premiér následně uznal, že výrok o pakáži nebyl na místě.