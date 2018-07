Babiš jmenování Pocheho řešit nechce, politický pat může trvat měsíce

„S prezidentem Zemanem chci udržovat dobré vztahy a nechci jít do žádných konfliktů nebo do žádných žalob kvůli Pochemu,“ řekl Babiš MF DNES.

„Kompetenční žaloba by byla špatně, určitě ji nechci dávat. Někdo na to má názor, že prezident má povinnost ministra jmenovat. Ale podívejme se do jiných zemí. Na Slovensku prezident mluvil do vlády, v Itálii také. Je to normální a vláda by s prezidentem měla mít normální nekonfliktní vztahy. Je tedy absurdní, abych žaloval prezidenta. Doufám, že to pan předseda Hamáček nějak vyřeší,“ dodal premiér.



Hamáček ovšem příliš možností nemá. V uplynulých dnech už opatrně nevyloučil, že by jeho strana mohla na ministerský post nominovat někoho jiného, což ostatně podporuje i první místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Jenže tak snadné to nejspíš nebude.

Ve zhruba pětadvacetičlenném předsednictvu sociálních demokratů totiž mají navrch odpůrci vládní účasti a Pocheho spojenci. Jejich společné hlasy by měly stačit na to, aby předsednictvo jako celek trvalo na Pochem, jenž mezitím do Černínského paláce nastoupil spolu se svými lidmi coby politický tajemník a resort tak fakticky řídí.

Hamáček dokonce nechtěl předsednictvo svolávat před hlasováním o důvěře vládě, protože se obával, že by širší vedení ČSSD schválilo ultimátum pro Babiše: buď kvůli Pochemu podá kompetenční žalobu na prezidenta Zemana, nebo budou poslanci ČSSD hlasovat proti vládě.

Babiš: Ministerstvo se bez ministra pár měsíců obejde

Podle informací MF DNES ze sociální demokracie je dokonce ve hře varianta, že by Hamáček mohl v dohledné době na funkci ministra zahraničí rezignovat a trvat na tom, aby Andrej Babiš poslal na Hrad dopis, v němž označí za příštího kandidáta jedině Pocheho.

Jenže premiér Babiš se k ničemu takovému zjevně nechystá. Dosavadní spolupráci s Hamáčkem si po čtvrteční návštěvě summitu NATO v Bruselu pochvaluje a tvrdí, že by mu podobný stav nevadil ani v několika příštích měsících.

„Je třeba si uvědomit, že ministerstva mají náměstky, úředníky. Nechci tím říct, že ministr je tam do počtu. Je důležité, aby tam byl, měl vliv a úředníky řídil. Ale pár měsíců se nic nestane. Byli jsme s panem Hamáčkem v Bruselu a myslím, že zatím se to dá zvládat. Řešit to je potřeba v řádu měsíců. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl.

Na přímý dotaz, zda pošle prezidentovi Zemanovi další návrh ministrů, kde bude na zahraničí pouze jméno Miroslav Poche, a jestli to už po něm představitelé ČSSD chtěli, premiér Babiš odpověděl: „Nechtěli to. Nic takového se dělat nechystám, to bych byl za hlupáka. Je to na panu Hamáčkovi, nechci na něj nijak tlačit. Buď přesvědčí pana prezidenta, nebo bude hledat jiné řešení.“