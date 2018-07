Babiš odmítá pomoc i uznaným uprchlíkům. Já jsem žádné neviděl, tvrdí

Summit se shodl, že v Evropě by měla vzniknout migrační centra, v nichž se rychle určí, který migrant zachráněný na moři má nárok na azyl a kdo má být vrácen do vlasti. Země by měly žadatele o azyl přebírat dobrovolně. EU chce, aby v budoucnosti takové hotspoty vznikly i v severní Africe (více zde: Vzniknou centra rychlé selekce migrantů, rozhodl klíčový summit EU)

Babiš po konci summitu rezolutně odmítl, že by Česko mohlo z těchto záchytných center prověřené uprchlíky přebírat. „Určitě ne, není pro to důvod,“ odvětil premiér na otázku MF DNES, jestli by česká vláda byla ochotná za konkrétních a předem daných podmínek přijmout uprchlíky utíkající před válkou a pronásledováním.

„Já jsem žádné neviděl. Kdyby prchali před válkou, tak je jim třeba pomoci, ale ti lidi si zaplatili naději na lepší život. A pokud létají letadlem do Tripoli, aby následně zaplatili pašerákům cestu lodí, tak je to nenormální a je potřeba vyslat jasný signál,“ uvedl premiér.



Podle Babiše by Evropa měla přejít na takzvaný australský model (o něm více zde: Evropa jen hledá výmluvy, říká architekt australské imigrační politiky).



„Považuji za absurdní, když ve Středozemním moři plují lodě, které říkají, my jsme tady, všichni sem nastupte. Priorita je boj proti pašerákům. Pašerácké čluny nemají ani vyplout. My máme pomoci lidem v jejich zemích, bilaterálně jednat například s Nigérií. Takže o tom ani neuvažujeme, jsme ochotni pomoci materiálně a finančně,“ dodal Babiš.