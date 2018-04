Další problém pro Babiše. Komunisty rozčílila jeho podpora spojenců v Sýrii

„Začínáme mít problém s tím, jak se ANO chová. Je to už v pořadí třetí úlitba straně války. Neustále dostáváme dotazy, jak dlouho hodláme tolerovat něco podobného. Budeme se o tom muset poradit,“ uvedl v neděli dopoledne místopředseda KSČM Josef Skála v pořadu Partie televize Prima.

O třetí úlitbě mluvil proto, že podobné výhrady, jako nyní, vyjádřili komunisté už v případě vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA a po vyhoštění ruských diplomatů v návaznosti na otrávení špiona Sergeje Skripala.

Svou nedělní kritikou však Skála mířil na sobotní vyjádření premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a ministra zahraničních Martina Stropnického (ANO). Babiš uvedl, že byl spojenecký útok nevyhnutelný. Stropnický jej označil za jasný vzkaz všem, kteří by chtěli i nadále v Sýrii, či jinde ve světě, používat chemické zbraně.

Skála: „Putin projevil obdivuhodnou zdrženlivost“

Jenže podle Skály byl nálet USA, Franice a Velké Británie „svévolnou agresí v rozporu s mezinárodním právem“. V Partii poukazoval na to, že zúčastněné strany zatím veřejně nepředložily důkazy, které by přesvědčivě potvrdily, že chemický útok nařídil syrský prezident Bašár Asad, či zda k němu vůbec došlo. „Je to nesmysl, já tomu nevěřím,“ řekl Skála a pochválil ruského prezidenta Vladimira Putina za to, že „projevil obdivuhodnou zdrženlivost“.

V televizním studiu Skálovi oponoval předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Používání chemických zbraní je už daleko za hranou. Jde o překročení jistého tabu. Je v našem národním zájmu, aby se chemické zbraně znovu nestaly normou vedení války,“ řekl a připomněl, že Asad už dříve prokazatelně chemické zbraně v syrském konfliktu využil.

Pokud jde o nedostatek zveřejněných důkazů k poslednímu incidentu, Pospíšil uvedl, že věří spojencům NATO a českému ministrovu zahraničí Stropnickému, kteří jsou o odpovědnosti Asadova režimu přesvědčeni. „Je to složitá situace a Rada bezpečnosti OSN je zablokovaná. OSN proto nebylo schopno na situaci v Sýrii reagovat,“ dodal.

„Slibte, že nebudete hájit spojeneckou agresi, nebo...“

Skála poté uvedl, že v dalším vyjednávání mezi KSČM a hnutím ANO o budoucí vládě „nemůže nebýt agrese proti Sýrii velké téma“.

Washingtonská smlouva Článek 1:

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.

Komunisté by se prý spokojili s tím, kdyby jim premiér přislíbil, že se napříště bude vláda řídit ustanovujícím dokumentem Severoatlantické aliance, tedy Washingtonskou smlouvou.

„Ta uvádí, že lze vojenskou sílu využít pouze v případě napadení, nebo na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN,“ řekl Skála.

Co se stane, pokud by takový slib Babiš komunistům odmítne dát, nechtěl Skála dále rozvádět. „Začínáme s tím mít velký problém a musíme se dozvědět od premiéra, proč se nechce řídit ustanovujícím dokumentem NATO,“ zopakoval.

„Jsem tedy zvědavý, jak se bude vyjednávání o vládě dále vyvíjet. Je vidět, že Babišovi levicoví partneři začínají zvedat svojí cenu,“ dodal k tomu Pospíšil.

Jsme spojenci NATO a držíme partu, řekl Vondráček

K tématu hrozby ztráty podpory komunistů se v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce České televize vyjádřil i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). „Víme, že komunistická strana dlouhodobě zaujímá postoje, které jsou vstřícné vůči ruské diplomacii a ruským krokům. Po celou dobu vyjednávání a hledání programových shod, byli však komunisté opravdu velmi konstruktivní,“ řekl.

Dodal, že ani hnutí ANO není nadšené z toho, že dochází k eskalaci a ke zhoršování vztahů z Ruskem. „Podívejte se ale na mapu, kde je Česká republika. Jsme spojenci NATO. Zkrátka se někdy v životě stane, že je potřeba jasně říct - ano, jsme spojenci a držíme partu. A to se teď stalo,“ dodal Vondráček.