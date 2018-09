Chci vědět, proč by se měl počet vojáků ve Frontexu zvyšovat, řekl Babiš

Šéfové vlád unijních zemí budou ve středu večer v Rakousku mimo jiné jednat o návrhu předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, který chce do roku 2020 zvýšit počet členů evropské pohraniční agentury z nynějších řádově stovek až na 10 tisíc.

Některé země tento záměr kritizují a Babiš se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim na pondělním společném jednání české a slovenské vlády v Košicích označili Frontex za zbytečnou paralelní strukturu k národním pohraničním strážím.



„Já bych chtěl, abychom si řekli, proč máme navyšovat počet těch policistů nebo pohraniční stráže z patnácti set na deset tisíc. Kam půjdou, proč to tak je,“ řekl český premiér s tím, že „dostal zprávy od kolegů, že některé státy se podivují, proč Frontex řeším, když se nás to netýká“.

Zopakoval své přesvědčení, že Itálie či Malta se bez pomoci Frontexu obejdou a že EU by měla pomáhat spíše přímo těmto zemím. Nastínil také podobu zvažované dohody EU s africkými zeměmi. „Ta dohoda by měla vypadat tak, že my jim dáme peníze a oni zastaví migranty na své jižní hranici,“ řekl Babiš pro iDNES.cz v souvislosti s úvahami o takzvaném Marshallově plánu pro Afriku.

Pozornost chce zaměřit na Libyi. „Náš hlavní problém je Libye, která nás nepustí do svých vod. Potřebujeme s ní mít dohodu, abychom mohli operovat proti pašerákům, než vůbec ta loď vypluje,“ prohlásil.

Dohody je podle něj nutné vyjednat i s Marokem, Alžírskem a Tuniskem. Sám se do Maroka a Alžírska chystá, dodal. Babiš pak vyjádřil přání, aby se odpovědná místa více zabývala tím, kdo vyrábí čluny, na kterých migranti podnikají plavbu přes Středozemní moře.

Babiš také kritizoval současný návrh unijního rozpočtu. Nelíbí se mu, že klesají výdaje na kohezní politiku, kterou podle něj „každý chce“. Nezamlouvá se mu ani růst výdajů na bezpečnost, když se na tuto oblast vydávají prostředky souběžně i v NATO.

Šéf unijních summitů Donald Tusk se ve středu chystá vyzvat unijní státy, aby se kvůli migrační problematice přestaly vzájemně napadat a aby hledaly funkční řešení. Jeho součástí by mělo být i posílení Frontexu.

Český premiér před neformální večeří představitelů zemí EU bude o společném postupu jednat s lídry zbývajících tří států visegrádské skupiny, tedy Maďarska, Polska a Slovenska. Zda mají na věc obdobný názor, není podle Babiše zatím jasné.