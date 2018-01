Riskovat evropský projekt kvůli kvótám je bláznovství, řekl Babiš v Davosu

Babiš v Davosu vystoupil v panelu s názvem Vytváření společné vize pro Evropskou unii. V anglicky předneseném projevu varoval, že Unie začíná zapomínat, proč ve skutečnosti vznikla, tedy aby garantovala mír a prosperitu svých občanů.



„V poslední době tlačíme na další integraci, aniž bychom věděli, proč a kam má směřovat,“ řekl premiér. Aby byla Evropa silná, musí být podle něj trpělivá. Ukvapená rozhodnutí by nemusela být ku prospěchu Evropy, ale naopak by pro ni mohla znamenat riziko.

Evropští občané musejí vědět, kam Evropa směřuje. „A musíme je přesvědčit, aby s tímto směrem souhlasili. To se podle mého názoru nyní naneštěstí neděje,“ uvedl Babiš. Přivítal proto myšlenku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona týkající se občanských fór na téma budoucnosti unie. „Měli bychom o tom diskutovat s našimi občany,“ uvedl. Česko přitom může stavět na svém dlouhodobém občanském a sociálním dialogu, dodal Babiš.

Unie podle českého premiéra nemůže vytvořit stabilní komunikační kanály se svými občany bez přispění členských států. „Unie nemůže mít legitimitu bez členských států, to je realita,“ konstatoval. Evropa musí být silná a jednotná a soustředit se na zachování a rozvíjení toho, co už dosáhla, míní. „Pojďme stavět na tom, co máme,“ uvedl Babiš.

Český předseda vlády poznamenal, že například otázka migračních kvót rozděluje členské státy už dva roky. „Přitom kdyby všechny státy přijaly migranty podle kvót, vyřešilo by to pouze dvě procenta migračního tlaku. A kvůli dvěma procentům dáváme evropský projekt v sázku. To je bláznovství!“ prohlásil Babiš. Nikdo podle něj nechce v Evropě blokovat smysluplná rozhodnutí.

„Musíme definovat jasnou strategii a být schopni se jí držet. To nám umožní být rozhodní a efektivní. Přesně pro takové účely byla vytvořena Evropská rada. Neplýtvejme čas maličkostmi. Naši globální partneři a soupeři na nás čekat nebudou,“ řekl Babiš na závěr projevu, ve kterém vyzval k jednotě a globální síle EU.

Babiš fórum bere jako efektivně strávený čas. „Pokud jedete na bilaterální návštěvu, tak tam strávíte celý den. Tady můžete potkat desítky politiků, premiérů,“ uvedl. Lituje, že nakonec bude v Davosu trávit jen jeden den. „Možná by bylo lepší zůstat dva tři dny, je to efektivní, stačí potkat někoho, dát si s ním chvilku kafe...“ vysvětlil. Konkrétní politiky, s kterými by chtěl stihnout rychlou schůzku u kávy, nejmenoval. „Uvidíme, i v rámci společného oběda máme možnost se seznamovat,“ řekl.

Trumpovo „poselství míru a prosperity“

Do horského letoviska ve čtvrtek přilétl americký prezident Donald Trump. Na okraj Světového ekonomického fóra se setkal s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Novinářům řekl, že přijíždí „s poselstvím míru a prosperity“. Podle agentury AP diskutoval Trump s britskou premiérkou o situaci v Sýrii, o záměru Bílého domu vypovědět jadernou smlouvu s Íránem a o severokorejské jaderné hrozbě.

Trump se jako prezident s Mayovou poprvé setkal už krátce po své inauguraci loni v lednu, přátelské vztahy ale ministerskou předsedkyní patrně nenavázal. Nedávno zrušil návštěvu Londýna, kde se měl zúčastnit otevření nového amerického velvyslanectví. Vyhnul se tak připravovaným protestním demonstracím.

Podle prohlášení úřadu britské premiérky Mayová a Trump ve čtvrtek o „posledních detailech“ prezidentovy návštěvy v Británii diskutovali. Pověřili prý své spolupracovníky, aby dokončili přípravu cesty, která se uskuteční později v tomto roce.



Rozpory s Londýnem, které panují zejména v názorech na problém přistěhovalců, Trump označil za nepravdivé pověsti, které chce rozptýlit. „Pojí nás skutečně velké přátelství, i když někteří lidé tomu nutně nemusejí věřit,“ prohlásil o vztahu s Mayovou. Premiérka doplnila, že obě země spojují „zvláštní vztahy“.

Trump jako podnikatel nikdy na davoské fórum pozván nebyl, nyní dostal pozvání jako první americký prezident po roce 2000, kdy se akce zúčastnil Bill Clinton. V pátečním projevu chce podle Bílého domu hovořit o své tezi „Amerika především“, která se globalistům shromážděným v Davosu nemusí líbit, poznamenala agentura Reuters.

Šéf Bílého domu chce prý světu sdělit, že Spojené státy budou udržovat pevné vztahy se spojenci, ale hodlají omezit chronický deficit v obchodu s mnohými z nich. „Evropské metropole se obávají, že pokud jde o vzájemné obchodní vztahy, v roce 2018 se Trumpův štěkot změní v kousání,“ píše Reuters.