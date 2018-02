Řeční, až se mikrofony klepou. Do čela SPD přichází vášnivá Andrea

Politická krize u našich západních sousedů se ve středu přiblížila rozuzlení. Křesťanští demokraté Angely Merkelové a jejich bavorská sestřička CSU se dohodli na pokračování velké koalice se sociálními demokraty. Pokud dohodu schválí vnitrostranické referendum SPD, stane se Merkelová už počtvrté německou kancléřkou.



Sociální demokraté v zářijových parlamentních volbách získali 20,5 procenta hlasů, což je nejhorší výsledek od druhé světové války. Strana přesto může slavit. Během koaličních jednání si vymohla více než štědrý příděl ministerstev, včetně klíčového resortu financí.

Za vítěze v rámci SPD je považována především Andrea Nahlesová, která by v čele strany měla vystřídat Martina Schulze. Bývalý šéf europarlamentu odchází na ministerstvo zahraničních věcí. „Andrea Nahlesová je kladivem a kovadlinou zároveň. Dokáže rozdávat rány, ale umí je i přijímat,“ chválil svoji nástupkyni Schulz, který by z čela strany měl odejít po stranickém referendu.

Osudový projev

Sedmačtyřicetiletá Nahlesová má pověst neúnavné a přímočaré političky. Od září je předsedkyní poslaneckého klubu SPD, podle listu Spiegel ale v poslední době stranu fakticky řídila místo Schulze, který působí už velmi unaveně a odchod z čela strany v jeho případě působí jako vysvobození. List Bild dokonce napsal, že Nahlesová je „jediným skutečným chlapem v SPD“.

Byla to právě ona, kdo před třemi týdny vzpouzející se straníky přemluvil, aby souhlasili se zahájením koaličních rozhovorů s CDU/CSU. „Vláda s někým jiným neznamená, že jsme SPD zradili,“ přesvědčovala podle Deutsche Welle stranu zmítanou obavami, že další účast ve velké koalici bude mít za následek pokračující odliv voličů.

Během úderného sedmiminutového projevu klela, dupala, bila se do hrudi a hovořila tak vášnivě, až rozklepala mikrofony na řečnickém pultíku. „Budeme jednat tak tvrdě, že budou kvičet,“ slibovala spolustraníkům a zapřísahala je, aby koaliční rozhovory podpořili. Jaká změna oproti Schulzově úmornému hodinovému monologu.

Podívejte se na vystoupení Andrey Nahlesové na stranické konferenci v Bonnu z 21. ledna 2018 (v němčině).

Emotivním projevem si Nahlesová vysloužila ovace vestoje a dokázala přehlušit sílící volání mladé generace v SPD, podle níž by strana měla odmítnout vábení CDU/CSU a bez obav jít do předčasných voleb.

„Nebojím se nových voleb. Bojím se otázek, které nám položí občané,“ odpověděla Kevinu Kühnertovi, který stojí v čele mládežnické organizace strany Jusos (o vycházející hvězdě SPD jsme psali zde: Je tu Kevin v teniskách. Německý student málem svrhl Merkelovou).

„Buď budu ženou v domácnosti, nebo kancléřkou“

Také Nahlesová v polovině 90 let vedla sociálnědemokratický dorost. Pochází z katolické rodiny z malé vesnice v Porýní-Falci a do sociální demokracie vstoupila v osmnácti letech, tedy rok před pádem Berlínské zdi.

Vystudovala germanistiku a politické vědy, diplomovou práci sepsala na téma „katastrofy v milostných příbězích“. V absolventské ročence na dotaz, jaké jsou její plány do budoucna, uvedla, že jednou „buď bude ženou v domácnosti, nebo kancléřkou“.

Na kariéru hospodyňky to zatím příliš nevypadá (Nahlesová má dceru. Od manžela, historika umění, žije odděleně.). Už dvě dekády je jednou z nejvýraznějších tváří SPD, kde patří k hlavním představitelům levého křídla strany. Sama zdůrazňuje, že v politice zastává především zájmy obyčejných lidí.

V předešlém kabinetu Angely Merkelové byla ministryní práce a sociálních věcí. V něm se jí přes značný odpor firem podařilo prosadit plošné zavedení minimální mzdy 8,5 eura na hodinu (asi 214 korun). „Těžce pracující, levní a nechránění. To byla realita pro miliony zaměstnanců v Německu. To už je nyní minulost,“ pochvalovala si poté, co zákon prošel Spolkovým sněmem.

Milovnice německých vín a jízdy na koni také prosadila zvýšení invalidních důchodů a zákon o předčasném odchodu do důchodu, díky němuž někteří pracující mohou odejít do penze už v 63 letech.



Vedení SPD si nyní slibuje, že její elán skomírající a rozhádanou stranu nakopne a modernizuje. Asistovat by ji v tom měl Olaf Scholz, někdejší starosta Hamburku a budoucí ministr financí. Podle německých médií to jsou povahové protiklady. Zatímco Nahlesová je vášnivá bojovnice, Scholz je chladně uvažující stratég a vynikající vyjednavač.