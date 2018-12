Policie zadržela mladíka, který v klubu v Anconě stříkal dráždivý sprej

Policisté u mladíka doma navíc našli kokain. Celkem policie kvůli neštěstí vyšetřuje osm lidí - vedle mladíka se zajímá i o vedení klubu, napsal dnes server The Local.

Prokuratura v Anconě mladíka obvinila z držení a distribuce drog. Vyšetřování nasvědčuje tomu, že paniku rozpoutal on, napsal list La Repubblica. Mezi oběťmi sobotního neštěstí jsou tři dívky a dva chlapci ve věku od 14 do 16 let a 39letá žena, která do klubu doprovázela svoji dceru. Šest desítek mladých lidí utrpělo zranění.

Sedmnáctiletý mladík je podezřelý z neúmyslného zabití a ublížení na zdraví, uvedla na tiskové konferenci prokurátorka Giovanna Lebboroniová.

Policie dále zjišťuje, zda klub neprodal více lístků, než jaká je jeho kapacita. Zatím má za to, že bylo prodáno 1400 lístků.

„Víme, že lístků a pozvánek bylo vytištěno nejméně 6000. Není ovšem jasné, kolik jich bylo prodáno. Podle všeho ale bylo v klubu 1500 až 2000 osob. Mnozí nám řekli, že tisícovka jich byla u stolů v mezipatře a stejný, nebo vyšší počet lidí se nacházel na dolní ploše, zatímco další přijížděli kyvadlovou dopravou,“ uvedl Corrado Canafoglia, který bude během procesu zastupovat žalující stranu.

Italský premiér Giuseppe Conte, který klub v sobotu navštívil, informoval, že má tři sály, ale na koncert byl otevřen pouze jeden z nich s kapacitou pro 469 osob.