ANALÝZA: S Okamurou, či k novým volbám? Varianty, co bude dál s vládou

1. Babiš povládne dál sám menšinově

První možností je, že prezident Zeman dá Babišovi další čas, aby se pokusil vyjednat toleranci pro menšinovou vládu ANO, aniž by ho zatím podruhé jmenoval premiérem. Zatím mluvil o tom, že očekává, že vláda s důvěrou by měla v zemi být do letních prázdnin. Pokud by ovšem vláda bez důvěry pokračovala delší dobu, některé strany by se nejspíš obrátily na Ústavní soud kvůli tomu, že prezident nekoná.



2. Vyjednaná tolerance s komunisty a s SPD Tomia Okamury

Ještě než se ANO dohodlo na „exkluzivitě“ vyjednávání s ČSSD, paralelně jednalo také s komunisty a s hnutím SPD Tomia Okamury. Největší zádrhel byl v tom, že ANO nechtělo přistoupit na zákon o obecném referendu, který by umožnil hlasovat i o členství v Evropské unii či NATO. Spolupráce těchto tří stran by se mohla opřít až o 115 hlasů ve Sněmovně, ale v klubu ANO, a to i mezi ministry - Martin Stropnický, Robert Pelikán, Dan Ťok - jsou tací, kteří o užší spolupráci s Okamurovým hnutím nestojí. Opřít se zároveň o dva extrémy, to by Babišovi přidělalo problém i v zahraničí. Přesto se tato možnost nedá vyloučit. „Poradíme se s klubem a požádám pana prezidenta o schůzku,” řekl iDNES.cz Babiš.

3. Babiš znovu zkusí jednat s dalšími demokratickými stranami

I když další strany podíl na vládě s trestně stíhaným politikem odmítly, vyloučeno není, že Babiš znovu zkusí oslovit ODS či Piráty. „Pokud Andrej Babiš není schopen nebo ochoten sestavit řádnou vládu s většinovou podporou Poslanecké sněmovny, pak má dostat příležitost někdo jiný. Někdo, kdo představí plán a bude mít předpoklady vytvořit vládu v souladu s ústavou,“ odmítá pletky s šéfem ANO lídr ODS Petr Fiala.

Setrvale odmítavý postoj ke spolupráci s Babišem mají ale i Piráti, kteří chtějí v tomto volebním období zůstat v opozici. „Mladí lidé se nenechali opít tou řekněme kampaní na hrnce, kterou předvádí Andrej Babiš, jak předvádí svoji práci, jak maká. On potřebuje mladé lidi, tak Piráti jsou pro něj atraktivní, protože jsme zvedli nevoliče k volbám. Ale my jednáme jenom s lidmi, kteří jednají férově,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

4. Babiš zkusí rovnou vyjednat předčasné volby

Odpůrcem voleb v urychleném termínu je prezident Miloš Zeman, který opakovaně řekl, že by je nevyhlásil ani v případě tří neúspěšných pokusů o vládu a že mu takovou věc česká ústava nenařizuje, ale že to udělat může.

Pro vyvolání voleb i proti vůli prezidenta je třeba 120 hlasů. ANO jich má 78 a k potřebné většině se může dobrat spoluprací s dalšími dvěma stranami z trojice ODS, Piráti, SPD. Málo pravděpodobná je zatím ochota podpořit předčasné volby menšími stranami, jejichž preference jsou jen těsně nad pěti procenty. I když třeba ČSSD by to mohla využít k pokusu dostat do Sněmovny jiné poslance, ne tak spojené s bývalým vedením strany.

5. ANO nabídne jiného premiéra, Zeman dá šanci jiné straně

Za variantu spíše z ranku sci-fi lze označit možnost, že hnutí ANO vybere zcela jiného kandidáta na premiéra než Babiše, proti čemuž se dosud stavělo. To by sice odblokovalo možnost vzniku většinové koaliční vlády, ale byl by to tak radikální obrat v uvažování ANO, že je to velmi nepravděpodobné. Stejně jako to, že Zeman jmenuje premiérem politika jiné strany, než ANO.

Za podobně málo reálnou variantu lze označit možnost, že prezident Zeman dá šanci sestavovat vládu straně, která skončila ve volbách druhá, tedy občanským demokratům.

6. Úřednická vláda

Klíčovým hráčem ve hře o vládu je stále prezident Miloš Zeman. Může se po půl roce tápání při hledání vlády s důvěrou pokusit o „úřednickou vládu“. Hodně by pak záleželo na tom, zda by šlo o variantu předjednanou se stranami ve Sněmovně, nebo trucvariantu ne příliš přátelskou ke stranám. O to se Zeman pokusil již po pádu kabinetu Petra Nečase v roce 2013, když navzdory existují pravicové většině zkusil prosadit „svou“ vládu s čele s Jiřím Rusnokem, ta ale nezískala důvěru Poslanecké sněmovny. Kdyby to zkusil znovu, s velkou pravděpodobností by to znovu skončilo předčasnými volbami.

Pokud by ale Zeman dokázal předjednat variantu nepolitické vlády se stranami ve Sněmovně, mohla by taková vláda (bez Babiše) vydržet do řádných voleb či do do jiného, předem dohodnutého termínu voleb předčasných.