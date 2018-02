K pádu letounu v Rusku mohla přispět námraza, tvrdí letecký expert

Vzlet dvoumotorového letounu pro regionální tratě An-148 Saratovských aerolinií z letiště Domodědovo, kde byly asi minus čtyři stupně Celsia, místy silné sněžení a vysoká relativní vlhkost vzduchu, byl asi o 20 minut opožděn. Stroj odstartoval ve 14:21 až 14:24.

Údaje o tom, kdy zmizel z radarů, se liší. Podle některých informací se tak stalo po asi sedmi minutách letu, jiný ruský zdroj uvádí pouhé čtyři minuty, server Flightradar dokonce dvě minuty a jedenáct sekund. Než zmizel, sklesal z 1 900 metrů na hladinu 990 metrů, letěl rychlostí pouhých 615 kilometrů za hodinu, tedy menší než cestovních 800 až 860 kilometrů za hodinu.

Trosky letounu byly nalezeny rozházené u vesnic Stěpanovskoje a Argunovo Ramenského rajónu Moskevské oblasti. V místě dopadu letounu vznikl přes dva metry hluboký kráter o průměru asi 17 metrů.

Je tedy jasné, že letoun při dopadu vybuchl. Nemusí to však vylučovat tvrzení očitých svědků, že viděli záblesk a oheň již během pádu letadla. Podle očitého svědka bylo v kráteru vidět poměrně malé, často žárem spečené kusy kovu, což opět podporuje teorii exploze po dopadu.

O možných příčinách neštěstí můžeme zatím pouze spekulovat. Mluvilo se například o možné kolizi s vrtulníkem Ruské pošty. Ta to však odmítla. Srážka ve vzduchu se tedy zdá téměř jistě vyloučená. Proč se letoun zřítil, se dozvíme až po přehrání záznamů z hlasového zapisovače a zapisovače letových údajů. Důležité v tomto ohledu je, že obě oranžové „černé skříňky“ byly po katastrofě nalezeny s pamětmi v použitelném stavu, umožňujícími stažení dat.

Problémy s námrazou i nedostatky aerolinky

Podle vyjádření jednoho z ruských expertů není vyloučeno, že před startem byly potíže při odmrazování letounu, o čemž by svědčilo i zdržení vzletu. Pokud budeme brát v potaz, že rozmrazovací tekutiny jsou dovozové a zvláště menší dopravci mohou mít tendenci šetřit, nemuselo být odstranění silných vrstev namrzlého sněhu dostatečné.

Vzhledem k panujícím povětrnostním podmínkám není vyloučena ani extrémní námraza, která se usazuje na povrchu nosných i řídicích ploch a může natolik změnit jejich aerodynamické tvary, že doslova zlikviduje vztlak a kriticky omezí řiditelnost letounu.

Informace, že stroj z hladiny 1 900 metrů sklesal do asi 1 000 metrů a potom se zřítil, i to, že pilot údajně žádal o povolení nouzového přistání, by mohly ukazovat na podobné problémy.

Posádka letounu byla dostatečně zkušená. Dvaapadesátiletý kapitán Valerij Gubanov byl původně vojenským pilotem. Měl nalétáno celkem pět tisíc hodin, z toho 2 800 na typu An-148. Rovněž není známo, že by daný kus letounu An-148, vyrobený v roce 2010, měl nějaké závady.

Problémy bychom však mohli najít u samotných aerolinek. Státní dohled objevil u tohoto dopravce v minulosti různé nedostatky v údržbě. Například porušení termínů výměny oleje v reduktorech a čištění vzduchových filtrů startérů motorů.