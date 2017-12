Letadlo z LA do Tokia nedoletělo. Muselo se vrátit kvůli černému pasažérovi

CBS informovalo, že podle oficiální zprávy All Nippon Airways (ANA) se let 175 z Los Angeles Internation Airport (LAX) do Tokia s odletem v 11:36 vrátilo zpět na letiště v LA v 19:33.

„Během letu zaměstnanci zjistili, že jeden pasažér nastoupil na nesprávný let a oznámili situaci pilotovi,“ stojí v prohlášení. Po vzoru bezpečnostní procedury ANA se velící pilot rozhodl vrátit se do startovního letiště. Tam pak černého pasažéra vyložil.

Letecká společnost nyní zjišťuje, jak se mohl cestující na let do Tokia dostat. ANA se všem cestujícím omluvila za nepříjemnosti: „Jsme hrdí na to, že poskytujeme svým zákazníkům příkladné služby. Avšak na tomto letu jsme tak neučinili.“

Podle informací amerických médií FBI zatím nikoho nezatkla, ani neobvinila.

Na palubě letadla byla i modelka Christine Teigen společně s manželem Johnem Legendem. Po celou dobu letu informovala o situaci v letadle na svém Twitteru. Uvedla, že cestujícím bylo řečeno, že na let ANA nastoupil pasažér s letenkou United Airlines, a že policie vyslechla všechny cestující, kteří seděli poblíž dotyčné osoby.